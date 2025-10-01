VaiOnline
Copenaghen.
02 ottobre 2025 alle 00:28

L’ira di Meloni: «Sono irresponsabili, a rischio la pace» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Copenaghen. «Sono degli irresponsabili, le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità». Ad una manciata di ore dall'abbordaggio da parte di Israele della Global Sumud Flotilla, a Copenaghen, Giorgia Meloni ha ben chiaro che qualsiasi tentativo di cambiare il finale della missione umanitaria per Gaza è andato fallito.

La prudenza che ha caratterizzato i primi interventi della presidente del Consiglio è ormai accantonata. La sua irritazione, davanti alle telecamere assiepate all’ingresso del Palazzo di Christiansborg, è evidente. La missione della Flotilla - scandisce - è «pericolosa, e in questo momento, ha contorni incredibili».

Il capo del governo parte per Copenaghen, dove l’attende un Consiglio europeo informale incentrato sull'Ucraina e la difesa fianco Est, con lo sguardo rivolto anche a Sud. A quel tratto di mar Mediterraneo dove alcune ore dopo interverranno i militari israeliani. Del resto, come sottolinea Pedro Sanchez arrivando al vertice, la Flotilla è partita dalla Spagna ma è anche una faccenda europea. Meloni sceglie di renderla molto italiana. Ricorda, ancora una volta, come gli attivisti siano stati sordi all’appello del presidente Sergio Mattarella a fermarsi. E ribadisce un concetto espresso già martedì sera: la Flotilla rischia di far deflagrare il piano di pace di Donald Trump. Un piano che il governo italiano appoggia con convinzione. «È una fase nella quale tutti dovrebbero esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità», è la stoccata della premier agli attivisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 