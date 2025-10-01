L’ira di Meloni: «Sono irresponsabili, a rischio la pace» 

Copenaghen. «Sono degli irresponsabili, le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità». Ad una manciata di ore dall'abbordaggio da parte di Israele della Global Sumud Flotilla, a Copenaghen, Giorgia Meloni ha ben chiaro che qualsiasi tentativo di cambiare il finale della missione umanitaria per Gaza è andato fallito.

La prudenza che ha caratterizzato i primi interventi della presidente del Consiglio è ormai accantonata. La sua irritazione, davanti alle telecamere assiepate all’ingresso del Palazzo di Christiansborg, è evidente. La missione della Flotilla - scandisce - è «pericolosa, e in questo momento, ha contorni incredibili».

Il capo del governo parte per Copenaghen, dove l’attende un Consiglio europeo informale incentrato sull'Ucraina e la difesa fianco Est, con lo sguardo rivolto anche a Sud. A quel tratto di mar Mediterraneo dove alcune ore dopo interverranno i militari israeliani. Del resto, come sottolinea Pedro Sanchez arrivando al vertice, la Flotilla è partita dalla Spagna ma è anche una faccenda europea. Meloni sceglie di renderla molto italiana. Ricorda, ancora una volta, come gli attivisti siano stati sordi all’appello del presidente Sergio Mattarella a fermarsi. E ribadisce un concetto espresso già martedì sera: la Flotilla rischia di far deflagrare il piano di pace di Donald Trump. Un piano che il governo italiano appoggia con convinzione. «È una fase nella quale tutti dovrebbero esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità», è la stoccata della premier agli attivisti.

