L’ira di Marongiu: «Patti non rispettati» 

Donato Marongiu, abbandonata la maggioranza, ieri non era in Consiglio, ufficialmente per motivi di lavoro. Interpellato sui motivi alla base della sua decisione, è chiaro: «Sono conscio di aver fatto un buon lavoro in questi pochi mesi che ho avuto le deleghe. Ma la mia scelta è dovuta al mancato rispetto delle regole che ci siamo dati all’inizio. Avrebbero dovuto dare gli incarichi a chi aveva i voti, le competenze e il tempo, perché chi fa l’assessore è già notevolmente impegnato e non avrebbe potuto fare altro. Mi sono messo a disposizione gratuitamente, perché pensavo di avere dei requisiti ma non mi sono stati mai riconosciuti, tanto meno dal sindaco. Valuterò di volta in volta come votare per il bene di Lanusei anche con la minoranza se ci sono obiettivi comuni». Il sindaco Davide Burchi incassa la terza defezione dopo quelle (dal Consiglio) di Daniele Deplano e Federico Alterio e taglia cortissimo: «Mi dispiace molto ma rispetto la decisione». Per l’opposizione, con il capo gruppo Marco Melis la situazione è grigia: «Ennesima figuraccia di questa maggioranza che perde il terzo consigliere. Prendiamo atto di come sia azzoppata e rischi di non avere i numeri per l’approvazione di atti importanti come in materia di usi civici. Cercheremo di capire i riflessi di questa dimissione e cosa intenderà fare il consigliere Donato Marongiu. La squadra guidata dal sindaco ha dimostrato tutto tranne che essere coesa, perché è nata dall’unione di più liste, unite per vincere le elezioni senza un’anima comune».

