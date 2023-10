L’ira di Biden «Gerusalemme deve difendersi» 

Washington. Preoccupazione, tentativi di mediazione per non cadere nel «precipizio» evocato dall’Onu. La comunità internazionale è stata colta di sorpresa dall’attacco sferrato da Hamas a Israele cui è seguita una dura risposta, con centinaia di morti da entrambe le parti. Stati Uniti, Europa e molti altri Paesi del mondo hanno condannato il movimento fondamentalista di Gaza, rinnovando il sostegno a Israele. Su tutti Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che nelle ore successive al lancio dei missili ha sentito Benyamin Netanyahu, denunciato il gli «orribili attacchi» e il «terrorismo ingiustificato» delle milizie di Gaza e garantito un «sostegno solido e incrollabile» al Paese amico.

Il presidente

«Gli Usa sono con Israele», ha annunciato Biden, «è inconcepibile quanto accaduto. Il sostegno della mia amministrazione alla sicurezza di Israele è solido e incrollabile. Il terrorismo non è mai giustificato. Israele ha il diritto di difendersi e di difendere la sua gente» da un attacco «orchestrato da un’organizzazione terroristica, Hamas. Voglio dire a tutti i terroristi: gli Stati Uniti sono con Israele e mettono in guardia altre parti ostili», cioè l’Iran, «a non cercare di approfittare della situazione». Il presidente statunitense ha anche avuto una conversazione telefonica con Abdullah II, re di Giordania, e ancora prima ha chiamato il premier israeliano Netanyahu per condannare «questo spaventoso attacco da Gaza».

Le critiche

Ma contemporaneamente Biden deve fronteggiare le critiche arrivate dal partito repubblicano, che ha accusato il presidente per gli aiuti a loro dire forniti all’Iran, Paese nemico ritenuto coinvolto in quanto accade in queste ore. «L’Iran ha aiutato a finanziare questa guerra contro Israele e le politiche di Joe Biden lo hanno aiutato a riempire le casse», ha attaccato Ron DeSantis, governatore della Florida e candidato repubblicano alla Casa Bianca, riferendosi ai 6 miliardi di dollari sbloccati dall’amministrazione a favore di Teheran per il rilascio di cinque prigionieri americani. E anche Chris Christie, altro candidato repubblicano alla presidenza, ha sostenuto che «la pacificazione di Biden coi nemici di Israele ha aperto questa guerra. Dobbiamo fare il possibile per sostenere Israele e mettere fine al terrorismo sostenuto dall’Iran, finanziato dal rilascio di 6 miliardi di dollari» a Teheran: «La guerra di Hamas contro Israele è la seconda iniziata sotto la fallimentare presidenza Biden, dopo quella della Russia in Ucraina». Tesi respinte da Adrienne Watson, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, che ha negato il legame di quei miliardi «con gli orribili attacchi: non è il momento della disinformazione».

Fronte caldo

L’Iran dopo gli accordi di pace tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan, non vuole la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita, il suo principale rivale sunnita. La Russia ha espresso «sorpresa» per l’attacco chiedendo il cessate il fuoco. Ma Dmitry Medvedev ha attribuito le colpe agli americani: «Invece di lavorare attivamente per una soluzione con i palestinesi si sono intromessi con noi» in Ucraina.

