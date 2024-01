L’ira del sindaco Garau: «Basta croci sulla Statale» 

«Mi chiedo quante vite dovremo ancora piangere prima di avere a disposizione una rete stradale degna di un paese civile, e per quanto tempo i progetti per alleggerire il traffico sulla Statale 195 resteranno chiusi in un cassetto». Dopo l’ennesimo incidente mortale sulla Sulcitana, il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, si dice pronto a riunire i primi cittadini di Sarroch, Villa San Pietro e Pula per dire basta alle croci che ogni anno si aggiungono sulla strada statale 195.

La protesta

«Sono anni che da Capoterra evidenziamo tutta la pericolosità del tratto stradale che attraversa la zona di Maramura, ma nulla è stato fatto – dice Beniamino Garau -, stiamo parlando di uno snodo costretto a sopportare una mole di traffico sconsiderata, vista la larghezza delle due carreggiate. Ma l’aspetto che più ci fa indignare, è che in Regione – da anni – esiste un progetto chiuso in un cassetto, addirittura già finanziato, per realizzare una via alternative che dalla zona delle saline Conti Vecchi arriva sino alle porte di Cagliari. Il problema è che, troppo spesso, le opere strategiche sono ostaggio di quell’ambientalismo estremo che impedisce anche gli interventi di vitale importanza come la realizzazione di una strada. Nessuno si preoccupa di interrompere questa scia di sangue che ogni anno si estende sulla strada statale 195: è ora di dire basta, la vita delle persone non può essere messa in secondo piano».

L’eterno cantiere

D’estate lunghe code e disagi all’ordine del giorno. In tutti gli altri periodi dell’anno viaggi da incubo e incidenti, spesso mortali. La Statale 195 è disseminata di croci e come tante altre importanti strade sarde da anni è un eterno cantiere. Un volta ultimati gli interventi dovrebbe collegare Cagliari con Pula, ma tra finanziamenti rimasti inutilizzati e lungaggini burocratiche, la fine dei lavori sembra lontanissima, come nel tratto a poca distanza dal distributore di carburante nel territorio comunale di Sarroch, dove la consegna dell’opera era prevista per il mese di febbraio del 2022. Termine che ovviamente non è stato rispettato. Ma l’elenco delle inadempienze è lunghissimo.

Gli appelli

I sindaci di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Domus de Maria a più riprese hanno chiesto alla Regione e all’Anas di stringere i tempi per chiudere i cantieri in tempi brevi, ma tutti gli appelli per il momento sono caduti nel vuoto. Anche durante le feste di fine anno i problemi non sono mancati. Tanti incidenti, code, disagi e rallentamenti.

Buche e mareggiate

A complicare ulteriormente le cose sono arrivate anche le mareggiate che nello scorso novembre hanno provocato alcuni smottamenti all’altezza di una piazzola di sosta. Sulla carreggiata ci sono decine di fossi e avvallamenti, in particolare a poca distanza dalla rotonda di Macchiareddu e nel tratto a quattro corsie in direzione Cagliari. (i. m. – f. p.)

