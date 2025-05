L’ira del Campo largo: «La Rai è TeleMeloni, oscurati i referendum»  

Sempre più in pista per il referendum. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha riunito al Nazareno i segretari regionali per fare il punto sulle iniziative nei territori: «Siamo tutti mobilitati», ha detto. E il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha approfittato del tour elettorale in Emilia Romagna per rilanciare l'appuntamento dell'8 e 9 giugno: «È una grande occasione, non andare a votare è una follia». Il fronte del centrodestra è invece fermo sull'invito all'astensione (solo il partito Noi Moderati andrà alle urne per dire “no”). La linea del non voto l’ha soposata pure il governatore del Veneto Luca Zaia: «Non parteciperò alla formazione del quorum, come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum sull'autonomia».

Protesta M5S

A tenere banco, dunque, è ancora il rischio quorum, con i promotori dei quesiti che accusano il servizio pubblico di «boicottare» l'appuntamento. A Palazzo Madama, i senatori del M5S, durante l'intervento del capogruppo Stefano Patuanelli, hanno esposto cartelli con scritto: «Referendum oscurato, democrazia silenziata». Anche il Pd è tornato a battere sul ferro: «Il Governo ha paura che si raggiunga il quorum e la Rai tace - ha detto il responsabile Informazione del partito, Sandro Ruotolo -. È diventata TeleMeloni, abdica alla sua funzione pubblica e diventa megafono dell'astensionismo. È indecente». E il deputato dem Marco Saracino, anche lui della segreteria: «I dati Agcom sono allarmanti: Rai e Mediaset dedicano al referendum meno dell'1% del tempo nei telegiornali e nei talk». Avs è sulla stessa linea: «La Rai, sempre più TeleMeloni, si adegua alla linea dettata dalla destra e da Fratelli d'Italia di boicottare i referendum invitando al non voto», ha detto il capogruppo in Senato, Peppe De Cristofaro.

Tutti uniti

Lunedì le opposizioni saranno in piazza a Roma con la Cgil: Schlein, Conte, i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, oltre ai promotori dei referendum, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, e quello di Più Europa, Riccardo Magi. Quattro quesiti mirano a cancellare il Jobs act, il quinto è sulla cittadinanza, per ridurre da cinque a dieci gli anni necessari perché gli stranieri la ottengano. «Gli italiani possono ancora stupirci - ha detto Schlein a Il Manifesto -. come è accaduto nel 2011 quando c'era da difendere l'acqua come bene comune». Magi è andato a Radio, ospite di “Un giorno da pecora” con Geppi Cucciari. «Se riusciamo a raggiungere il quorum prometto che mi taglio a zero i capelli in diretta qui da voi». A far da notai, i conduttori. Proprio la Cucciari nei giorni scorsi è stata attaccata sui social per il suo invito ad andare a votare per i referendum.

RIPRODUZIONE RISERVATA