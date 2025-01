L’ira del baccano sabato in concerto alla Cueva Rock 

Sabato alle 22 la Cueva Rock, il live club zona industriale di Quartucciu (località Pill’ ‘e Matta, strada ex provinciale) ospiterà L’ira del baccano, per la prima volta in Sardegna, per un’unica data. Si tratta del primo di una serie di tre eventi che Monolithix sta organizzando a Cagliari, con cadenza mensile in questo 2025 appena iniziato.

L’ira del baccano è un gruppo di Roma che negli ultimi 10 anni ha fatto molto ben parlare di sé nell’ambito della scena musicale heavy-rock e psichedelica, che unisce metal, stoner e space-rock . Dal 2014 a oggi hanno pubblicato 4 album ufficiali con l’etichetta Subsound Records. La band ha intrapreso un’intensa attività live in Europa e partecipato a svariati festival nel vecchio continente.

A supporto della band romana, ci saranno 2 gruppi locali: Adamo/Antagonista/Caria Psych Jam Trio e Basaltic Plateau. I primi sono un trio formato da Marco Antagonista alla chitarra, Ivano Caria al basso, Fabio Adamo alla batteria: i loro concerti sono delle jam di libera improvvisazione, di ispirazione space-rock e psichedelica: i tre riescono a creare paesaggi musicali, picchi e abissi sonori. Basaltic Plateau si definiscono come trio post apocalittico: sonorità anni ‘70, noise, fascinazioni psichedeliche e il groove dello stoner son un invito al viaggio tra il deserto e il mare. Il Basaltic Plateau è un esperimento sonoro di Maurizio Cau, Roberto Loscerbo e Marco Serra.

