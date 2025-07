L’ira dei residenti per l’antenna vicino al parco  

Da una parte i fenicotteri dall’altra un’enorme antenna della telefonia mobile. L’impianto è comparso all’improvviso proprio all’ingresso del parco di Molentargius, nel lungosaline in viale Colombo, davanti alle palazzine, montata in men che non si dica in un terreno privato gestito dal Cus Cagliari.

L’installazione, manco a dirlo, non è certo piaciuta ai residenti della zona che adesso ne chiedono la rimozione immediata. Nel frattempo hanno raccolto le firme che finiranno su una petizione da inviare al Comune e agli enti interessati.

«Ci chiediamo come sia stato possibile permettere la realizzazione di un’antenna che supera l’altezza dell’edificio confinante di cinque piani, in una zona protetta, con il parco davanti, con i fenicotteri e gli altri uccelli del Molentargius a due passi» si legge nella petizione. L’antenna infatti «dista circa dieci metri dall’ingresso del parco e dall’area parcheggio di quest’ultimo».

L’installazione parrebbe sia comunque provvisoria, per coprire il periodo estivo, ma questo non basta per placare gli animi, «riteniamo che si tratti di un intervento che non è comunque motivato da alcuna emergenza e non è chiaro se siano state rispettate le condizioni previste dalla legge». Detto questo, «aspettiamo che vengano fatte tutte le verifiche opportune da parte degli enti preposti per capire se ci siano le condizioni perché quell’antenna resti dov’è, seppure per un periodo di tempo limitato».

