L’ira dei passeggeri: «Siamo tornati all’Ottocento» 

Una decina di pullman sin dal mattino ha intasato il traffico nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Macomer. Ancor peggio nel pomeriggio, quando è arrivato il treno da Cagliari, pieno di passeggeri, diretti ad Olbia. Una volta a terra hanno dovuto affrontare i rigori della dura giornata invernale e il vento gelido, sferzante in quell'angolo del capoluogo del Marghine. Lo stop ai treni è dunque arrivato nel momento più brutto e andrà avanti per quattro mesi, fino alla primavera, assieme ai disagi. Assieme alle proteste. A Macomer si scende.

I passeggeri provenienti da Cagliari vengono informati ma questo non aiuta a superare i disagi e il malcontento. «Ho dovuto accompagnare mia figlia, che frequenta l'università a Cagliari - dice una donna che arriva con la sua auto da Cheremule. Ho avuto difficoltà anche a trovare un parcheggio. Non basta mettere a disposizione un pullman. Occorre altro». Si scende e si sale sul treno in quella stazione storica, scelta da Benjamin Piercy come snodo centrale dell'Isola, nella seconda metà dell'Ottocento.

«Siamo fermi ancora a quei tempi- Nulla è cambiato- commenta Marco Benevole, dell'associazione culturale Maart Intermodale- viaggiare in treno è difficile e lo diventa ancor di più quando si aggiungono i disagi». Al bar della stazione, di solito affollato, oggi c'erano pochi avventori. «Qualche caffè, qualche bottiglia d'acqua e poi in fretta fuori, per cercare il pullman- dice il titolare - è presto capire se l'interruzione provocherà dei danni economici alla nostra attività. Di sicuro abbiamo notato che i passeggeri in transito non si fermano dentro la stazione, già penalizzata dai lavori di restauro che durano da tanti mesi, ma escono subito nel piazzale per cercare il pullman che li porterà a destinazione. Anche al Caffè del centro intermodale ci sono i clienti di sempre, per la maggior parte dipendenti dell'Arst. Pochi i passeggeri in transito. La prima giornata di interruzione dei treni è trascorsa male. Quattro mesi sono lunghi da passare, con quaranta chilometri di binario messi a riposo. Binario morto.

