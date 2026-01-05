L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni» 

In attesa del tavolo della deburocratizzazione e semplificazione, richiesto da tempo dai medici di medicina generale che chiedono un alleggerimento della loro massacrante attività, qualcosa si potrebbe fare, ad esempio “invitare” per l’ennesima volta gli specialisti a fare direttamente le prescrizioni, risparmiando così al medico generico di perdere tempo per fare semplicemente lo scribacchino, e al paziente di andare avanti e indietro.

Così, il sindacato Snami mette in campo un’azione forte: ieri ha scritto una lettera alla presidente della Regione e assessora alla Sanità Alessandra Todde, ai nuovi direttori generali delle Aziende e ai direttori di Distretto, invocando il rispetto della legge e avvisando che la protesta continuerà con un ulteriore sollecito – e conferenza stampa – ogni mese, fino a quando la questione non sarà risolta.

L’anarchia

«Nella nostra sanità sarda – sottolinea la nota firmata dal presidente regionale Domenico Salvago – tra le ultime in Italia per efficienza e tra le prime per una sorta di anarchia e pressapochismo organizzato, crea un ulteriore disagio ai medici di medicina generale il generalizzato mancato rispetto della prescrizione diretta da parte della gran parte dei medici specialisti ospedalieri e convenzionati di ulteriori accertamenti, dei certificati di malattia e della certificazione Inail. Disagio anche per i pazienti, che devono fare una ulteriore fila non dovuta. Tutto questo nonostante siano chiare e inapplicate le norme nazionali e le circolari sarde lo siano altrettanto». Prosegue lo Snami: «Si chiede di emanare subito un ulteriore atto regionale e atti aziendali per il rispetto delle regole in termini di prescrizione diretta. In mancanza di questo, consegneremo a mano un ulteriore sollecito ogni mese per tutto il 2026.Per febbraio, sarà il giorno lunedì 2, direttamente all’assessore alla Sanità».

Le circolari

Ricorda il sindacato che ormai sono ben dieci anni di circolari disattese: nel 2015 del dg dell’assessorato Giuseppe Maria Sechi, nel 2023 dell’assessore Carlo Doria, per ultimo, nel 2024, dell’assessore Armando Bartolazzi, che ribadì che «il dirigente medico specialista dipendente dal Servizio sanitario nazionale e il medico specialista convenzionato ambulatoriale, hanno l’obbligo di prescrivere, su ricetta del Ssn, le terapie farmacologiche, gli accertamenti diagnostici strumentali, nonché i certificati di malattia telematici e l’indicazione della prognosi, in relazione a pazienti dimessi dall’ospedale… anche al fine di evitare l’improprio coinvolgimento dei colleghi della medicina generale, cui tale compito non compete». Ancora: «La mancata prescrizione da parte del medico ospedaliero che rimandi il paziente al proprio medico di famiglia, non solo impone un inutile aggravio di tempo per il paziente, ma anche un’inutile duplicazione di attività del Servizio sanitario».

La semplificazione

I medici di base protestano, e non da oggi, per come si è aggravato il loro lavoro, tra carichi pesantissimi, troppi pazienti da seguire, orari e incombenze insostenibili. Tutte ragioni che contribuiscono a far allontanare i giovani dalla professione e a lasciare buchi enormi nell’assistenza primaria di molti paesi dell’Isola. A novembre scorso la Giunta regionale ha approvato l’istituzione del “Tavolo permanente della deburocratizzazione e semplificazione” previsto dall’Accordo integrativo regionale adottato a ottobre. «Vogliamo restituire ai medici di medicina generale il tempo e le energie oggi assorbite da procedure complesse», si era detto, «permettendo loro di concentrarsi sulla presa in carico del paziente e sul valore clinico della loro attività. Questo Tavolo sarà uno strumento operativo e di dialogo continuo con le organizzazioni di categoria, finalizzato a ridurre gli adempimenti superflui e ad accelerare la transizione digitale del sistema sanitario regionale. Un segnale concreto della volontà della Regione di costruire una burocrazia più semplice, funzionale e coerente con le esigenze della medicina territoriale moderna».

Quel tavolo è ancora lì, sulla carta, non si è mai fatto neppure un incontro.

