L’ira dei commercianti per i blackout a raffica: «Così perdiamo clienti» 

Attività chiuse, forniture mancate o deteriorate e giornate di lavoro perse. Tutto a causa dei continui blackout. A Is Mirrionis abitanti e commercianti devono fare i conti con frequenti interruzioni di energia, sempre in settimana.

Le proteste

In via Is Maglias, dove si concentrano decine di attività, la situazione è ormai insostenibile. «Nel 2026 i blackout sono stati già tre», racconta Matteo Lallai, farmacista. Le interruzioni si sono verificate il 30 gennaio, il 30 marzo e l’ultima ieri ma, dal 2023, sono stati decine gli stop alla corrente, con disagi continui per lavoratori e clienti.«Ogni tre per due ci impediscono di lavorare, così perdiamo la clientela», denuncia Maria Laura Seu, titolare dell’enoteca del rione. «Quando staccano si ferma tutto: frigoriferi, cassa, bancomat. Noi abbiamo la serranda automatica e una volta ho dovuto aprirla a mano chiedendo aiuto ai passanti. Inoltre, ho dovuto buttare un frigo perché il vai e vieni di corrente lo ha guastato».Lavorare nella via è diventato un’incognita: i lavori che dovrebbero durare dalle 10 alle 17 vengono notificati spesso solo il giorno prima attraverso manifesti attaccati ai pali della luce. Capita anche che non inizino puntuali o non abbiano proprio luogo. «Sono le 10 passate e oggi (ieri ndr) non hanno ancora staccato lasciandoci sul chi va là», dice Roberto Garzia della ditta Termica 2000. «Fanno un tratto, poi tornano e staccano tutto nuovamente. Non ricevo chiamate, la cassa è ferma, la mia attività è bloccata».

Calo degli affari

Alle 10 e 30 la corrente va via. Al bar la Tartaruga i blackout significano anche merce ridotta e impossibilità di organizzare il lavoro. «Anche quando la corrente non manca, il disagio resta: i clienti sanno dei blackout e vengono meno. Riduciamo la merce e rischiamo di non avere cosa vendere», lamenta il titolare Pierpaolo Puddu. «L’affitto lo continuo a pagare, la luce anche: chi ce li rimborsa queste giornate di lavoro perse. Potrebbero staccare all’ora di pranzo o durante il fine settimana».E quando la corrente salta in una farmacia, il problema riguarda non solo il lavoro ma anche la sicurezza delle persone. «Il 30 marzo eravamo la farmacia di turno e abbiamo dovuto comunicare all’Asl che mancava la corrente. Non possiamo erogare farmaci perché servono internet e computer funzionanti», aggiunge Lallai. «Se manca la corrente, anche chi ha bisogno di un salvavita rischia di non poterlo avere. Le attività devono lavorare e così non vengono tutelate».

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