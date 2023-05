L’ira dei balneari: «Non c’è più tempo» 

Balneari fuori e balneari dentro il parterre del G20s: le associazioni sono diverse ma le preoccupazioni non cambiano, se non per le sfumature locali. Gli operatori della Itb, non invitati, come annunciato da qualche giorno, hanno atteso i relatori davanti all’auditorium pacificamente, con le divise del salvataggio e armati di striscioni e cartelli. «Protestiamo per la mancata convocazione nostra e della maggioranza dei balneari, è invitata una sola associazione e non lo troviamo giusto e democratico», ha detto il segretario regionale Francesco Gambella: «Ma siamo anche contro il Pul di Arzachena che parla di tagli e mal si concilia con gli obiettivi del G20 che parla invece di sviluppo del turismo balneare».

Ma anche chi era dentro non ha fatto sconti, soprattutto al Governo, in relazione all’ultimo pronunciamento della Corte di Giustizia Ue sul rinnovo delle concessioni. «Non c’è più tempo da perdere», ha detto Antonio Capacchione, presidente nazionale della Sib: «A causa dell’inerzia dello Stato centrale rischiamo di perdere tutto, è una materia sulla quale deve intervenire subito il Governo». Secondo Capacchione i provvedimenti lasciano ampi spazi di manovra ma i tempi sono stretti: «Se cade il balneare cade l’Italia». Sul tema è intervenuto anche l’assessore al Turismo della Regione Toscana Leonardo Marras: «Il mio auspicio è che non si perda ulteriore tempo e si dia a questi Comuni strumenti per affrontare la situazione». (c.d.r.)

