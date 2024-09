L’ira dei balneari: «La proroga è una beffa» 

Delusi. O peggio ancora, traditi dal Governo. I balneari sardi si allineano ai colleghi di oltre Tirreno e accolgono l’intesa con Bruxelles sulla proroga definitiva delle vecchie concessioni al 2027 come una soluzione inaspettata. «Ci aspettavamo un’altra conclusione», ammette Gianluigi Molinari, della Fiba Sardegna, la Federazione balneari di Confesercenti.«Il Governo ha speso milioni di euro per un censimento delle coste, assicurandoci che la partita delle concessioni demaniali non avesse a che vedere con i limiti europei imposti dalla Bolkestein. E invece ci siamo ritrovati, senza alcun confronto preliminare, davanti ai giochi fatti. Con una proroga di tre anni che non aiuterà le imprese, ma darà solo più tempo ai Comuni per organizzarsi e predisporre i bandi per i quali ora sono impreparati per mancanza di competenze e personale».

Reazioni

Claudia Comida, presidente del Sindacato balneari, ribadisce i concetti espressi dai colleghi: «Riteniamo che sia interesse di tutti, non solo dei balneari, una riforma organica della materia che salvaguardi le aziende turistiche attualmente operanti frutto del lavoro e dei sacrifici di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo che il mondo ci invidia».

La frustrazione della categoria è palpabile: «Registriamo, con profondo rammarico, che il provvedimento non ha visto il coinvolgimento, non solo della categoria, ma, anche e principalmente degli Enti concedenti, (Regioni e Comuni), che esercitano, da decenni, le funzioni amministrative in materia».

Disastro

Molinari vuole togliere alla categoria una volta per tutte le vesti dei “privilegiati” che pagano canoni irrisori e guadagnano cifre astronomiche. «Il 95% delle proprietà di concessioni in Sardegna è a carattere familiare. Ciò significa che fra tre anni, quando verranno rimesse a bando le concessioni, centinaia di piccoli e piccolissimi imprenditori saranno messi sulla strada e scalzati da realtà ben più ricche che potranno mettere sul piatto milioni di euro per aggiudicarsi le gare».

Appello

L’Isola, insomma, ha peculiarità territoriali diverse dal resto d’Italia, anche perché solo il 9% della costa è gestito su concessione demaniale. «Il nostro obiettivo è proseguire il confronto con la Regione affinché si trovi una soluzione dedicata alla Sardegna. Non vogliamo scappatoie, né essere trattati da privilegiati. Ma da imprenditori che hanno investito centinaia di miglia di euro per portare avanti delle attività che da un momento all’altro ci potrebbero venire sottratte», aggiunge Molinari.

Al coro degli scontenti si aggiunge anche la Cna. «I criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese al momento attive». Infatti non è previsto né prelazione né «punteggi» di vantaggio in sede di gara per i vecchi concessionari. Non piace nemmeno l'«indennizzo a carico del nuovo concessionario». Perché «ai vecchi concessionari è prevista solo la remunerazione degli investimenti ancora da ammortizzare senza prevedere nulla per gli investimenti effettuati nel corso di una intera vita imprenditoriale, limitandosi a un riconoscimento solo per l'ultimo quinquennio».

Come se non bastasse, a intricare la matassa ci pensano anche hotel e camping. «Alberghi, campeggi e villaggi hanno caratteristiche particolari che reclamano un'attenzione specifica», sottolineano Federalberghi e Faita. «La concessione costituisce infatti parte essenziale dell'offerta. Pertanto, se tali imprese venissero private della concessione subirebbero una mutilazione doppia, che non potrebbe essere compensata dall'assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva. L'estensione fino al settembre 2027 delle attuali concessioni demaniali, pur essendo apprezzabile, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto».

