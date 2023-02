L’ira degli sfollati: «Le tende ci sono solo per i siriani» 

GAZIANTEP. La paura è ancora viva tra gli abitanti di Gaziantep, ma ieri a quattro giorni dal terremoto cominciavano a prevalere nervosismo e frustrazione. Gli abitanti della grande città turca, a qualche decina di chilometri dall’epicentro del sisma, si sono ormai abituati alle scosse di assestamento che puntualmente arrivano ogni notte, ma tra gli sfollati cresce la rabbia. «Ai siriani lo Stato dà tende e coperte, noi siamo costretti a stare qui fuori al freddo stringendoci attorno al fuoco», dice Mustafa, operaio di 45 anni che vive in una delle tante tendopoli allestite dalla protezione civile lontano dagli edifici più alti. I suoi tre figli tra gli 8 e i 12 anni sono al suo fianco, accanto alla madre Selma. «Non siamo assolutamente contro i migranti, siamo tutti musulmani, sono nostri fratelli e sorelle, ma non è accettabile che loro possano stare dentro alle tende e a noi, che siamo nati qui, non sia data questa possibilità», dice la donna. Il ministero della comunicazione stima un milione nel centro della città e oltre due milioni nell’intera provincia, praticamente l’intera popolazione. La città è a una quarantina di chilometri dal confine siriano e dopo Istanbul è quella che ospita il maggior numero di profughi, circa 500mila. Ma ci sono siriani e turchi che non hanno trovato posto nelle tendopoli e hanno creato dei rifugi con stuoie e dei pezzi di legno. Tra gli edifici danneggiati spiccano una moschea del 17esimo secolo e il grande castello di epoca romana. Ma sono alcuni quartieri periferici i più colpiti, con vari palazzi alti 10 piani completamente crollati. L’elettricità e il gas non hanno smesso di arrivare e ora alcuni negozi di alimentari hanno riaperto. «Lo facciamo per necessità e per aiutare la popolazione - dice il commesso Ali, che ha la casa semidistrutta e dorme in auto – Solo Dio sa se questo negozio è solido».

RIPRODUZIONE RISERVATA