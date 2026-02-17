L’ira degli insediati esclusi dalle nomine 

Non sono in discussione i nomi, bensì il metodo della loro scelta. In sintesi è questa la posizione dell’associazione degli insediati di Baccasara, la zona industriale di Tortolì in cui ha sede il Consorzio che attende il terzo componente del Consiglio di amministrazione. «La legge - sostiene Riccardo Mulas, presidente dell’associazione - è scritta male, ma se andiamo a interpretarla chiunque potrebbe ricoprire quel ruolo: basta avere una partita Iva. In questo caso la scelta dei nomi è puramente politica e non tiene conto dello sviluppo dell’area industriale e tanto meno degli imprenditori che sono stati scartati da qualunque tipo di confronto a riguardo».

A più riprese, nelle ultime settimane, gli insediati hanno chiesto di poter avere diritto a occupare la poltrona vacante. Appelli che si sono rivelati vani perché la Camera di commercio di Nuoro ha fornito alla Provincia dell’Ogliastra, cui spetta la nomina, tre profili sotto l’aurea di Confesercenti: Andrea De Murtas, Ivan Casari e Stefano Aresu.

Il dado è ormai tratto e gli insediati guardano oltre: «Vogliamo promuovere il cambio della legge regionale in modo tale che per le prossime elezioni si possa scegliere un nome più idoneo a ricoprire quel ruolo che chiunque pensa sia calzante per tutti ma non lo è». Mulas chiarisce: «Quel ruolo serve proprio per aiutare la crescita e sostenere lo sviluppo di tutta l’area di Baccasara. Ecco perché nel Cda c’è bisogno di persone con esperienza». Nei prossimi giorni è attesa la decisione di Alessio Seoni, presidente della Provincia, sulla base dell’analisi dei curriculum dei tre inseriti nella short list dei papabili dalla Camera di commercio. (ro. se.)

