L’ira degli animalisti: una corsa pericolosa per la vita dei cavalli  

«Il Palio di Siena si conferma una manifestazione pericolosa, che mette a repentaglio la vita dei cavalli e offende la sensibilità di chi ama e rispetta gli animali». Mentre la contrada dell’Oca festeggia la sua vittoria in Piazza del Campo, arriva la pesante nota dell'Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. A innescare l’affondo l’infortunio dei due cavalli, Abbasantesa della Giraffa montato da Tittia, e Antine Day dell’Istrice con Tamurè, entrambi di sette anni, finiti in una clinica veterinaria per le fratture riportate in due rispettivi episodi durante la corsa. Nello stesso comunicato l'associazione animalista con il presidente Massimo Comparotto ricorda come nel 2018 «la competizione causò la morte di Raol, cavallo simbolo delle vittime del Palio» e torna a chiedere l'abolizione di quelli che definisce «tornei anacronistici che non hanno più ragione d'essere in un'epoca dove cresce e si consolida una sensibilità, sostenuta anche dagli orientamenti giuridici e giurisprudenziali, che non vuole usi e abusi sugli animali». Quindi la conclusione della nota: «Che poi qualcuno voglia addirittura il riconoscimento del Palio di Siena quale patrimonio culturale immateriale Unesco, è surreale e grottesco». In campo anche l’Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, che ha annunciato una denuncia per maltrattamento di animali dopo la caduta dei cavalli dell'Istrice e della Giraffa. la stessa associazione presenterà anche una richiesta di accesso agli atti per conoscere le reali condizioni di salute dei due cavalli.

Gli esemplari feriti

Abbasantesa è una baia del 2016, allevata da Nicola Dessì ad Abbasanta: è figlia di Imperatore da Clodia e Dhemetra. Antine Day, sauro, anche lui nato nel 2016 da Vidoc III e Beatris e allevato da Antonio Maria Calaresu era al suo debutto in piazza. È di proprietà della scuderia Chiavassa.

Il Comune di Siena

Da quanto annunciato ieri dagli amministratori comunali senesi gli interventi di riduzione delle fratture sui due cavalli sarebbero «perfettamente riusciti. Abbasantesa e Antine Day «sono stati prontamente trasportati alla clinica veterinaria “Il Ceppo” e hanno reagito in modo positivo alle cure. Ora hanno già iniziato il periodo di degenza - sottolinea la nota dell’Amministrazione comunale - che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio».

