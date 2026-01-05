L’ira degli animalisti per le parole del prete  

«Io smetterò di scoppiare le bombette a Capodanno quando i famigerati animalisti puliranno lo sterco dei loro animali, che continuamente viene spalmato sotto le suole delle scarpe, anche del sottoscritto». Con questa parole, pubblicate in un post su Facebook, don Giorgio Fois (conosciuto da tutti come "Dongi"), parroco della chiesa di San Pio X a Iglesias, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico nel popoloso quartiere di Serra Perdosa.

Il post della discordia

La miccia è stata accesa da un post in cui il sacerdote, esasperato dal degrado dei marciapiedi cittadini, ha messo in relazione l’uso dei botti di fine anno con l'inciviltà di alcuni proprietari di cani. Le sue parole non sono passate inosservate e nel giro di pochi muniti si è innescata una reazione a catena che ha trasformato la bacheca del prete in un campo di battaglia digitale. La replica del mondo animalista è stata immediata e durissima. Molti utenti hanno puntato l'indice contro quella che hanno definito una «mancanza di sensibilità» verso il trauma che i fuochi d'artificio causano agli animali. Tra i commenti più aspri si legge: «Da un rappresentante della Chiesa non ci si aspetta questo linguaggio»; «Bisogna capire quando fermarsi per non scadere nel ridicolo... meno deliri di onnipotenza». Non sono mancati insulti personali e attacchi diretti alla missione sacerdotale di don Giorgio.

La replica

«Era una provocazione», sottolinea don Giorgio Fois. Il parroco, lungi dal ritirarsi dalla contesa, ha deciso di rispondere punto su punto per chiarire il senso delle sue parole. «Non ho sparato bombette, né mai ne sparerò. Volevo solo sensibilizzare chi possiede animali ad averne cura anche fuori dalle mura domestiche – commenta – gli animali sono creature di Dio e non hanno colpa della scarsa educazione dei proprietari. So bene quanto i botti siano pericolosi, ma il problema dell’incuria in città è reale e va affrontato».

Una comunità divisa

Nonostante le spiegazioni, la polemica continua a spaccare Iglesias. Se da una parte c'è chi lo accusa di aver usato toni inappropriati per un sacerdote dall'altra parte si è sollevata un’importante ondata di solidarietà. Molti parrocchiani di Serra Perdosa e semplici cittadini hanno difeso il parroco, sottolineando come il suo fosse un grido di esasperazione per un problema di decoro urbano che affligge tutti, invocando il ritorno alla calma e alla serenità.

