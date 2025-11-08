L’ira degli ambientalisti: «La gara di rally in città è pericolosa e inquina» 

Il Gruppo d’intervento Giuridico (Grig) si schiera contro il Rally Città di Cagliari. L’associazione ecologista protesta per l’organizzazione dell’evento che il 13 e 14 dicembre animerà le vie della città portando però non solo spettacolo ma anche «inquinamento acustico, smog, disagi per i residenti, altri animali compresi, anche a rischio d’investimento».

Il Grig per questo motivo ieri ha inoltrato «una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la sussistenza o meno delle autorizzazioni di legge, coinvolgendo i ministeri dell’Ambiente, della Cultura, la Regione, l’Agenzia Forestas, i comuni di Cagliari, Maracalagonis, Sinnai e Quartucciu e il Corpo Forestale. Informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari».

L’associazione punta inoltre i riflettori su una gara che «si snoda all’interno dell’area forestale del Massiccio dei Sette Fratelli, complesso naturalistico di elevatissimo rilievo, tutelata con vincolo paesaggistico».

«Si ignora se vi siano le necessarie autorizzazioni amministrative», dicono gli ambientalisti. «In particolare se sia stata svolta la preventiva e vincolante procedura di valutazione d’incidenza ambientale. Il GrIG infine «auspica un sussulto di semplice buon senso che eviti danni e degrado ambientale e della salute pubblica».

