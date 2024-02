L’ira degli agricoltori sardi a Bruxelles 

Anche gli agricoltori sardi di Coldiretti si sono uniti a quelli di tutte le regioni italiane, in piazza ieri a Bruxelles per la grande mobilitazione organizzata per chiedere alle istituzioni europee risposte immediate e strumenti certi per cambiare le regole che minacciano la sopravvivenza del settore, tra norme capestro e regolamenti inadeguati che fanno aumentare i costi a carico delle aziende deprimendo la produzione nazionale a beneficio delle importazioni dall’estero.

Obiettivi

L'appuntamento è stato organizzato in occasione della discussione del Consiglio dei Ministri agricoli dell'Ue sulla semplificazione della Politica Agricola Comune (Pac).

Tra le Richieste in particolare quelle di avere tempi certi e urgenti per la maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e sulle semplificazioni della Pac annunciate dalla Commissione europea per gli agricoltori. Inoltre la richiesta è anche quella di avere risposta sulla moratoria dei debiti per le aziende agricole.

Import sleale

Con la delegazione Coldiretti nazionale anche dalla Sardegna è stato chiesto che questi interventi possano già esser utilizzati nell'anno in corso e non siano spostati sull'anno prossimo. Come sottolineato dal presidente nazionale è necessario anche arginare le importazioni di prodotti da altri continenti che non rispettano le stesse regole imposte alle aziende europee.

Una concorrenza sleale che colpisce anche la Sardegna, specie sull’agroalimentare e in settori come il cerealicolo che mette a rischio la capacità produttiva della regione, dell’Italia e dell'Europa.

Urgenza

Confagricoltura e Coldiretti ritengono che la Ue debba dare delle risposte al settore entro marzo. Lo hanno indicato i presidenti delle due organizzazioni Massimiliano Giansanti e Ettore Prandini. Il primo ha dichiarato che “è scaduto il tempo per gli approfondimenti e per le consultazioni on line. Abbiamo presentato le nostre proposte per una profonda semplificazione burocratica e per la salvaguardia del potenziale produttivo delle imprese. Ora spetta alle istituzioni dare una risposta efficace e non oltre marzo». Prandini ha detto che il settore «ha bisogno di tempi certi e decisioni urgenti per la maggiore flessibilità sugli aiuti di stato e sulle semplificazioni della Pac annunciate. Ci aspettiamo che nel Consiglio europeo di marzo ci sia la svolta necessaria».

Insoddisfatti

In prima linea a Bruxelles c’era anche la Cia. «Pochi passi avanti e un risultato nel complesso insufficiente. Mancano le risposte che il mondo agricolo si aspettava sulla drastica semplificazione degli adempimenti burocratici della Pac», ha affermato il presidente Cristino Fini sull'esito del Consiglio agricolo Ue di oggi a Bruxelles. «Le aziende agricole hanno più che mai bisogno di sostegno con interventi efficaci e immediati. Ci sembra invece - aggiunge -, che le tempistiche decise a Bruxelles non siano adeguate. Ora ci aspettiamo un impegno da parte di tutti - conclude Fini- per individuare interventi da attuare a breve a sostegno degli agricoltori».

