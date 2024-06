Liquirizia e Linda, storie dal rifugio 

Due sorelline (quasi) identiche cercano casa: una è quella nella foto in basso a destra e si chiama Liquirizia. Hanno circa tre mesi, sono di taglia piccola, vivono in un rifugio a Gonnosfanadiga e per loro sarebbe ideale un’adozione di coppia ma possono essere affidate anche singolarmente. Per avere informazioni si può contattare il numero 3486995817.

Al rifugio

Nella foto accanto, in basso a sinistra, c’è la splendida Linda: ha due mesi, è di taglia medio-grande ed è una cucciola molto allegra e affettuosa. Si trova a Cagliari ma può essere adottata anche fuori dalla Sardegna. Per saperne di più c’è il numero 3385487889.

Cuccioli

Nella foto in alto a destra ci sono due piccoli di una cucciolata che è stata abbandonata e, per fortuna, salvata. Ora tutti i cagnolini stanno bene, sono stati sverminati, vaccinati e microchippati e sono pronti per l’adozione. Per conoscere la loro storia e avere tutte le informazioni si può scrivere o telefonare al 3299322946.

Gattini

In alto a sinistra c’è un micetto che, proprio come i suoi fratellini e sorelline, cerca una famiglia che garantisca un’adozione sicura. Per informazioni si può chiamare il 3463685199.

Canili e rifugi

Anche i gattini accuditi ogni giorno dai volontari dell’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

