Liquido urticante contro una donna 

Le ha gettato sul viso un liquido urticante, poi si è dileguato lasciando la sua vittima in preda a un dolore terribile agli occhi. Lascia sgomenti l’attentato subito la scorsa sera da una giovane di Capoterra, che non è riuscita a riconoscere il suo aggressore.

In centro

L’agguato è avvenuto venerdì nei pressi di via Lombardia: erano passate da poco le 18 quando la vittima, una trentatreenne capoterrese, è stata avvicinata da un uomo mentre rientrava a casa. È accaduto tutto in un attimo: prima che la ragazza riuscisse ad accorgersene, l’uomo le ha lanciato addosso il contenuto di una bottiglia, per poi darsi alla fuga. Nonostante il dolore, la giovane ha rifiutato di recarsi immediatamente al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza, cosa che ha fatto però l’indomani, spinta dal forte bruciore agli occhi.

In ospedale

I medici le hanno riscontrato una abrasione alle cornee, provocata dal liquido che le ha raggiunto il viso, e la hanno prescritto una cura per placare l’irritazione. La giovane ha poi deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di via Bologna, guidati dal luogotenente Leonardo Del Gaudio, senza però riuscire a dare un’identità all’uomo che l’ha assalita.

A Capoterra, intanto, è caccia aperta all’aggressore: i carabinieri hanno avviato le indagini per dare un nome all’autore del gesto terribile che poteva avere conseguenze ben più gravi per la giovane donna. Utili potranno essere le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate dal Comune, che già nei giorni scorsi sono risultate fondamentali per immortalare un uomo armato poi arrestato dai carabinieri.

Le reazioni

Il sindaco, Beniamino Garau, si dice sconcertato per l’accaduto, che dimostra come anche Capoterra non sia immune da gesti di inaudita violenza ai danni delle donne: «Non smetterò mai di dirlo, denunciate: le vittime di qualsiasi forma di violenza non devono avere paura di chiedere aiuto. Insieme ai nostri servizi sociali, la polizia locale e i carabinieri abbiamo messo in piedi un protocollo che permette alle vittime di avere nell’immediato tutto il supporto di cui hanno bisogno. Quello che è accaduto è sconcertante, siamo abituati a sentire aggressioni di questo tipo nei telegiornali nazionali, mai avremmo pensato che una barbarie simile potesse commettersi anche da noi, dove però i casi di violenza domestica sono in continuo aumento. Consegneremo alle forze dell’ordine le immagini registrate dalle telecamere, con la speranza che l’autore di quella aggressione brutale venga presto identificato e paghi per quello che ha fatto».

