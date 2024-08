«Liquido sporco dai rubinetti del mio circolo» 

«Sono stanco, non si può lavorare così: dai rubinetti del mio circolo l’acqua esce marrone e Abbanoa non fa nulla. Non posso accettare di farla bere nemmeno ai miei cani»: Roberto Melis è il titolare del circolo ricreativo La Fiesta di Gonnosfanadiga, che ha aperto in via Puccini dove, con fatica e sacrifici, cerca di offrire qualche ora di svago ai residenti della zona. «Pago le bollette puntualmente e mi aspetto che quando c’è un disservizio venga risolto. Ho contattato per due volte l’ente ma nei giorni successivi, non si è visto nessuno a fare un sopralluogo. Ho anche spiegato che il problema è cominciato dopo dei lavori fatti sulle condotte in zona: fino ad allora l’acqua è sempre stata limpida. Non posso andare avanti così, vorrei intervenissero il più velocemente possibile».

Melis rincara la dose: «L’acqua arriva sporca anche nel rubinetto dal quale riempio le ciotole dei miei cani ma non ho certo intenzione di fargliela bere». (jo. ce.)

