Liquido colorante nell’acqua 

Neanche la pioggia arrivata dopo mesi di attesa riesce a stemperare le tensioni che a Siniscola scandiscono questa estate siccitosa. Ieri notte a La Caletta ignoti hanno versato liquido colorante dentro la cisterna dell’acqua potabile messa a disposizione delle famiglie e dei turisti da Abbanoa, a causa di un fuori norma che ha portato all'ennesima ordinanza di non potabilità. L’acqua è perciò inservibile. Una brutta vicenda che il sindaco di Siniscola definisce inqualificabile.

La rabbia

«Non bastano le restrizioni legate alla gravissima siccità e le tante problematiche che quest’anno hanno riguardato la gestione idrica - dice Gian Luigi Farris - ora ci si mettono i soliti incivili a rendere la situazione ancora più difficile. Chi ha compiuto questo incomprensibile gesto probabilmente non si è reso conto delle inevitabili conseguenze che stava andando a creare all’intera comunità».

Indagini

Ieri mattina, quando è stato scoperto il misfatto, sono immediatamente partiti i controlli per cercare di individuare il responsabile. «Con quale scopo sia stato compiuto? Non riesco a capacitarmene - prosegue il sindaco - certo è che stiamo visionando tutte le telecamere di sorveglianza pubblica che ci sono nella zona di piazza Dei Mille dove è stato istituito il punto di distribuzione dell’acqua potabile. Se le immagini ci restituiscono il volto del responsabile di questo gravissimo gesto lo denuncerò personalmente».

Reazioni

La vicenda ha destato forte sdegno tra gli abitanti di La Caletta che da mesi sono alle prese con i disagi legati alle limitazioni. L’amministrazione comunale ha cercato in tutti i modi di limitare l’impatto che la drammatica crisi idrica poteva avere sull’immagine turistica di tutte le località balneari. Una condizione che ha portato l’opposizione a interagire con diverse idee e con una non tanto velata vena polemica. «Siamo contenti che il sindaco abbia preso in considerazione le nostre proposte - affermano i consiglieri di minoranza - rilanciando l’idea di sganciare gli acquedotti di Budoni e San Teodoro dalla rete di approvvigionamento della diga di Maccheronis e collegarli a quella del Liscia. In questo modo si avrebbero grandi benefici di autosufficienza per il territorio dell’alta Baronia».

