Liquidi fognari nei terreni, disputa tra privati e Comune 

«Ora la situazione è parzialmente risolta ma attendiamo che nei nostri terreni si ripristini lo stato dei luoghi rovinati da lunghi periodi di allagamento e accumulo di liquami fognari fuoriusciti dalla condotta. Deve essere certificato che non sussistano rischi biologici e chiediamo anche di porre fine a due evidenti sversamenti fognari nel Rio san Giovanni, per tutelare il quale stiamo anche costituendo un comitato».

Non trova conciliazione la polemica in atto tra Comune e alcuni proprietari di terreni della località “Su mulinu de is Pintus”. Fin dal dicembre scorso Antonio Saiu, ingegnere chimico in pensione, ha documentato sversamenti nel proprio terreno (circa 600 metri quadrati) e in quello da 600 metri quadri (con agrumeto e bestiame) di un altro proprietario, oltre ad alcune fuoriuscite nel vicino rio. Verso il Comune sono partite lettere, atti e solleciti dopo i quali Saiu ha allertato anche la Asl. Con sopralluoghi e successivi interventi della controllata Domusacqua la situazione, a detta del Comune, è stata risolta ma non secondo i proprietari. «Hanno fatto analisi quando non ero presente e non hanno analizzato i fanghi ma altro terreno. Mi devono certificare che non esistano rischi biologici», dichiara Saiu. «Gli è stato già risposto dalla Domusacqua - replica la sindaca Isangela Mascia - le analisi fatte risultano nella norma e non occorre rimuovere nulla. Quanto agli sversamenti nel fiume, si tratta di un problema vecchio di 30 anni: vi stiamo mettendo mano».

