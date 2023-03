Liquidati i gettoni di presenza 

Duemilanovantotto euro e 95 centesimi. È la somma che spetta agli ormai ex consiglieri comunali per i gettoni di presenza (19,99 euro) alle sedute civiche in via Mameli nel 2022. Quasi la metà, ovvero, 939 euro, dell'ex gruppo di minoranza saranno devolute per l'emergenza Covid-19 a sostegno delle famiglie più bisognose. Domenico Lerede, Irene Murru, Marcello Ladu, Severina Mascia e Vincenzo Nieddu nel 2020 avevano infatti comunicato di voler rinunciare agli emolumenti e ai rimborsi. Agli ex consiglieri di maggioranza andranno invece i restanti 1185 euro suddivise in base ai gettoni di presenza. A Luca Cacciatori che ha partecipato a otto sedute spettano 159 euro, dieci le presenze per Loredana Secci e Fabrizio Porrà (199 euro), sei per Michela Iseu a cui vanno 119 euro, Stefania Vargiu e Salvatore Comida, che hanno presenziato a dodici consigli, avranno 239 euro. (f. me.)

