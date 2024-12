Liquidata la Villacidrese, il Tortolì adesso fa sul serio 

Tortolì 1

Villacidrese 0

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Marcich, Forense, Rodrigues, S. Orrù, Ferrareis, Pili (15’ st Acosta), Rarinca (33’ st M. Serra), S. Contu, Oses (41’ st F. Serra), Pascual (5’ st Vincis). In panchina Tangianu, De Zan, D. Mameli, L. Orrù, Lobina. Allenatore Mereu.

Villacidrese (4-4-2) : Toro, Matteo Pinna, Porcu, Manca (21’ st Atzei), S. Pittau (1’ st Ambus), Muscas, Saias, Paulis, A. Pittau (1’ st Lussu), Ragatzu, Piras. In panchina Ghimici, Medda, Mattia Pinna, Lilliu, Pisaneschi. Allenatore Incani.

Arbitro: Fonnesu di Sassari.

Rete : nel primo tempo, 25’ Pili.

Note : ammoniti Marcich, Rarinca, Rodrigues, Toro; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 250.

Tortolì. Adesso il Tortolì fa sul serio e scala la classifica. Al Fra Locci cade anche la Villacidrese. I rossoblù di Tore Mereu vincono di misura con una magia di Antonio Pili, quanto basta per mettere altri 3 punti in saccoccia e accorciare sulla zona playoff. Se è vero che vincere aiuta a vincere, gli ogliastrini lo hanno capito in pieno, centrando la terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate. Il tecnico rossoblù schiera subito Andrei Rarinca, prelevato in settimana con la formula del prestito dalla Cos. È Pili a decidere le sorti della gara. Il mediano di Tonara è croce e delizia del pomeriggio al Fra Locci. Prima sbaglia un rigore, poi si riscatta. Al 25’ il 4 s’incarica della battuta di un angolo: la traiettoria beffarda, complice una deviazione, tradisce il portiere ospite. Nella ripresa il Tortolì fallisce una chiara occasione da gol: Acosta pecca di egoismo non servendo Vincis solo davanti alla porta. ( ro. se. )

