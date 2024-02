Liquidata anche l’Ossese, Villasimius sempre più su 

Villasimius 2

Ossese 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Mancusi, Centeno, Mauro, Melis (34’ st Rinino), Camba, Manca, Miranda (31’ st Koaudio). In panchina Gonzalaz, Marci, Matta, Savage, Marci, Kassama, Spano. Allenatore Manunza.

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Melis, Madeddu (24’ st Contini), Sechi, Llanos, Fancellu, Mainardi, Chiappetta (18’ pt Ubertazzi), Villa, Tanda (18’ st Vita), Oggiano (37’ st Mudadu). In panchina Sechi, Fadda, Contini, Scanu. Allenatore Fadda.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : 12’ pt Loi, 2’ st Camba.

Note : ammoniti Fadda e Sechi.

Villasimius . Terzo successo di fila, sempre con lo stesso risultato (2-0), per il Villasimius, che piega anche l’Ossese e si porta in zona playoff in attesa delle partite di oggi. La squadra di Nicola Manunza, al quarto risultato utile, offre sin da subito un buon calcio nonostante un fastidioso vento e al 12’ sblocca il risultato con una punizione dalla destra calciata da Loi con la palla che attraversa l’area e s’infila all’angolino destro. L’Ossese prova a reagire ma senza impensierire Arrus, mentre il Villasimius si rende pericoloso in contropiede con Mauro. Nella ripresa al 2’ il raddoppio: azione personale di Manca sulla sinistra, il centrocampista scarica al centro dell’area per Camba che col piatto destro spedisce la sfera all’angolino.

RIPRODUZIONE RISERVATA