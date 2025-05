“Liquida”, c’è Alessandro Lanza oggi a Sassari 

La nuova anteprima del festival di letteratura giornalistica “Liquida” (in programma il 24, 25, 26 e 27 luglio), organizzato dal Comune di Codrongianos con Lìberos, avrà per protagonista Alessandro Lanza, che oggi presenterà il suo nuovo saggio “Super! Un secolo di energia in Italia” – edito da Luiss – a Sassari. L’incontro si terrà alle 18 nella sede della Fondazione di Sardegna, con l’autore dialogherà Cristina Nadotti. L’evento è realizzato in collaborazione con il festival “Pensieri e Parole” e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

Il libro

L’energia ha rappresentato il motore dell’Italia moderna, segnandone il percorso economico e politico. Dalle prime esplorazioni petrolifere all’ascesa delle grandi aziende nazionali, passando per le nazionalizzazioni degli anni Sessanta e le crisi di mercato, il settore energetico si è intrecciato con gli equilibri internazionali, contribuendo a definire il nostro modello di sviluppo. “Super!” ripercorre un secolo di profonde trasformazioni, raccontando come l’Italia sia passata da una dipendenza totale dalle importazioni a un ruolo chiave nelle strategie globali. Alessandro Lanza analizza i momenti cruciali di questa evoluzione.

L’autore

Alessandro Lanza è direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy alla Luiss. È stato membro del CdA dell’ENEA, presidente di Sotacarbo e fa parte della redazione de Lavoce.info. Vanta un’ampia esperienza di ricerca, insegnamento e management nel mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA