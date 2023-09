Liquami tra i palazzi, rabbia e accuse 

L’ennesima perdita fognaria in via Schiavazzi sta provocando enormi disagi tra gli abitanti e viene nuovamente chiamata in causa Abbanoa, accusata di non intervenire. Ma l’azienda non ci sta e “scarica” su Area: «I guasti segnalati non sono nella rete pubblica di nostra competenza, ma all’interno del cortile di pertinenza del condominio. I nostri tecnici hanno già eseguito le verifiche del caso, accertando la corretta funzionalità della rete fognaria gestita dall’azienda: l’occlusione fognaria è a monte del punto di immissione sulla condotta».

Abbanoa afferma che le condizioni del sistema fognario di Sant’Elia «sono state oggetto di numerosi approfondimenti e tavoli tecnici con Area (l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, proprietaria delle palazzine in questione, nda) e Comune di Cagliari, nei quali è stato confermato che noi non abbiamo titolarità per effettuare alcun tipo di intervento sulle condotte condominiali». E conclude ribadendo che l’azienda «ha sempre garantito la massima collaborazione nell’affrontare le criticità di concerto con gli enti competenti».

Intanto, c’è rabbia tra i residenti, costretti a convivere con i liquami che hanno allagato pure l’ascensore del palazzo interessato dalla perdita. «Tutti gli enti si rimbalzano la palla», commenta Mario Corgiolu, un residente, «ma noi paghiamo le tasse al Comune e quest’ultimo dovrebbe tutelarci facendosi portavoce delle nostre istanze presso Area, perché l’azienda regionale a noi non risponde». Corgiolu abita nei piani più alti del condominio e ammette che lui dentro casa sua non ha i problemi che hanno coloro che vivono ai piani più bassi, ma è costretto a farsi tante rampe di scale perché l’ascensore è inagibile per via dell’acqua della fogna: «Ci sono anziani che non possono uscire di casa ogni volta che si allaga, e succede spesso», racconta Tatiana: «È un incubo, l’odore è insopportabile anche quando ho pulito tutto. Non posso neanche aprire la finestra d’estate, alcuni di noi usano la mascherina quando si affacciano in balcone», sbotta. «Ci hanno abbandonato, non esistiamo, tranne quando dobbiamo pagare. Quando li cerchiamo noi, promettono di intervenire ma non lo fanno mai. Forse siamo troppo poveri per essere considerati cittadini come gli altri».

