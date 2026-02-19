VaiOnline
Alghero.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Liquami sul litorale, è allarme a Mugoni 

Un rigagnolo scuro solca la sabbia chiara di Mugoni e si dirige verso il mare. Non è acqua limpida, ma un fiumiciattolo nero che attraversa l’arenile lasciando una scia inquietante davanti agli stabilimenti balneari. L’immagine, documentata ieri mattina, riaccende i riflettori sulle criticità ambientali della baia, nel cuore del Parco regionale di Porto Conte. Il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas parla di un nuovo allarme ambientale e promette una riunione con sopralluogo sul posto. Già ieri, a seguito della segnalazione di un cittadino, Mulas si è recato sull’arenile insieme ai barracelli per verificare la presenza di una fuoriuscita di liquido scuro, apparentemente riconducibile a liquami. Poco prima era intervenuta la polizia locale, allertata da un residente. «L’ambiente è un patrimonio fondamentale della nostra comunità e deve essere sempre tutelato. Ancora una volta assistiamo a episodi di inquinamento che destano forte preoccupazione», dichiara Mulas dando per scontato che quel rigagnolo non fosse acqua di ruscello.

Il precedente

Già la scorsa estate i livelli di coliformi fecali avevano superato i limiti di legge, inducendo il sindaco di Alghero, sulla base delle analisi Arpas, a disporre un divieto temporaneo di balneazione. «Quanto documentato conferma purtroppo una situazione molto critica sotto il profilo dell’igiene ambientale. La presenza di attività ricettive lungo il litorale, in un’area protetta, impone il rispetto rigoroso dei criteri di sostenibilità. È evidente che qualcosa nei sistemi di trattamento dei reflui non sta funzionando, né in estate né in inverno», prosegue il presidente della Commissione sollecitando interventi rapidi.

