Liquami sotto i palazzi: esposto al prefetto  «Puzza insopportabile e rischio di malattie» 

I mastelli condominiali dei rifiuti poggiano su un lago di liquami maleodoranti e gli addetti alla nettezza urbana non si sono potuti avvicinare. Quindi questa settimana non sono stati ritirati. Forse lo faranno la settimana prossima.

Sotto palazzo Gariazzo, in via Schiavazzi, la situazione igienica è insostenibile. Per questo il consigliere comunale sardista Marcello Polastri ha presentato un esposto al Dipartimento igiene e sanità pubblica della Asl, ai vigili del fuoco e al prefetto Giuseppe De Matteis per sollecitare un intervento.

«I continui interventi degli autospurgo causano la spesa di ingenti risorse economiche pubbliche e non risolvono il problema alla radice. È evidente che solo il rifacimento dei sottoservizi fognari consentirebbe di limitare la fuoriuscita di liquami. Le condotte», sostiene Polastri, «sono intasate perché sono sottodimensionate in un rione che ha visto crescere i residenti e le tubazioni sarebbero schiacciate dal peso di mezzi pesanti in una strada zeppa di buche».

«Le condizioni del sistema fognario di Sant’Elia sono state oggetto di numerosi approfondimenti e tavoli tecnici con Area (proprietaria degli immobili) e Comune di Cagliari», ha fatto sapere nei giorni scorsi Abbanoa, «nei quali è stato confermato che il gestore non ha titolarità per effettuare alcun tipo di intervento sulle condotte condominiali. Abbanoa ha sempre garantito la massima collaborazione nell’affrontare le criticità di concerto con gli enti competenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA