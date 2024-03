Liquami nel canile «Rischi per la salute» 

Il canile sanitario “Villabau” di Villacidro è allo stremo. I gestori denunciano il peggioramento del fiume di liquami che fuoriesce da una tubazione della fossa biologica da oltre due mesi. «Il Comune è intervenuto due volte per prelevare dei campioni del liquido ma ancora non c'è stato nessun intervento», accusa Patrizia Sitzia, che con l’associazione Lega nazionale difesa del cane detiene il 70 per cento delle quote di gestione della struttura: «I volontari non possono lavorare in queste condizioni. Con l’arrivo del caldo hanno paura per la salute dei cani e per la loro; qualcuno è già andato via».

Fin da settembre Sitzia aveva anticipato al Comune, tramite una pec del suo avvocato, di voler recedere dal contratto di appalto per la sua parte, cui dovrebbe subentrare Bau Club di Elena Pisu, che detiene ora il 30 per cento delle quote: «Impossibile – spiega – gestire un servizio senza una comunicazione stabile e collaborativa col Comune; continuano ad arrivare cani accalappiati nel territorio, che ha un grosso problema di randagismo, senza capire che un ambiente insalubre come quello che si sta creando non può reggere. Sono in attesa di risposta da mesi: la Lega del cane non è più disposta a occuparsi di un canile in queste condizioni».

Domani e giovedì, assicura il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Dario Piras, «interverrà l’autospurgo per pulizia e disostruzione della tubazione intasata: se questa dovesse risultare rotta interverremo anche con quei lavori. Ci siamo adoperati non appena abbiamo ricevuto la segnalazione. I cinquemila euro dell'intervento sono già stanziati ma le leggi impongono le preventive analisi dei liquami perché la ditta sappia dove smaltirli».

