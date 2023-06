Liquami in via Crispi, protestano i residenti 

Da settimane regnano liquami e puzza, insieme al problema zanzare. «Un disastro ambientale che va risolto prima possibile», racconta Paolo Brau, residente a Selargius fra via Crispi e via Trieste, lì dove da giorni una perdita fognaria sta creando disagi. Problema segnalato in Municipio, con tanto di sopralluogo sul posto dei tecnici comunali che stanno pianificando l’intervento. «Nel frattempo la situazione è peggiorata», aggiunge Brau, «è necessaria anche una bonifica della melma e dei sedimenti accumulati».

