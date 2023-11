Liquami in via Crispi, nessuno interviene 

Liquami e puzza regnano da mesi ormai, un disagio subìto da chi vive e frequenta la zona fra via Crispi e via Trieste, a Selargius. Lì dove da tempo uno sversamento fognario continua a creare problemi senza che venga trovata una soluzione.

«C’è un continuo rimpallo di competenza fra Comune e Abbanoa», dice Paolo Brau, residente nella zona che da mesi chiede un intervento definitivo. «A parte le transenne che stanno sprofondando fra i liquami, non è stato fatto niente: chi di dovere», chiede per l’ennesima volta, «si prenda la propria responsabilità perché si tratta di un vero e proprio disastro ambientale». Dal Comune assicurano che insieme ad Abbanoa si sta monitorando la situazione per trovare una soluzione. Intanto il problema viene segnalato anche dal consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri che, tramite un’interrogazione urgente, sollecita sindaco e Giunta a intervenire.

