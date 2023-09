Liquami in strada e nel vano dell’ascensore,  nuova maxi perdita fognaria in via Schiavazzi  

Non c’è pace per gli abitanti di via Schiavazzi, alle prese con l’ennesima grossa perdita fognaria. Stavolta è successo davanti (e dentro) palazzo "Gariazzo". I liquami non solo hanno invaso il cortile, ma hanno allagato anche uno dei vani dell’ascensore, tanto che un condomino ha affisso sulla porta un cartello con su scritto: “Lasciare staccato perché è pieno d'acqua”.

Sul posto ieri mattina si è recato il consigliere comunale Marcello Polastri: «Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che però non hanno potuto fare altro che constatare che la riparazione della perdita spetta esclusivamente ad Abbanoa». Polastri ha quindi inviato una pec proprio all’azienda, sollecitando un intervento urgente e risolutivo. «Si tratta in primis di un problema igienico-sanitario e poi anche di decoro. Interviene l’autospurgo ma dopo due mesi l’acqua della fogna fuoriesce nuovamente». Secondo il consigliere, la soluzione è il rifacimento totale della rete fognaria, poiché le tubature sono danneggiate. «Sollecito Abbanoa ad intraprendere con la massima urgenza, le necessarie azioni a tutela della salute e sicurezza dei residenti, mettendo in sicurezza le strade, gli stabili stessi, e il vano ascensore allagato».

