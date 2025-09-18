Liquami in mare, multato Ammendola 

L’acqua piovana si è miscelata con liquami fecali altamente inquinanti che poi sono finiti in mare. Le analisi dell’Arpas sui campioni prelevati nelle acque di ponente, ad Arbatax, hanno rinvenuto un’eccessiva presenza del batterio Eschirichia coli. L’assessorato regionale dell’Ambiente, acquisito il verbale dei controlli che risalgono al 28 e al 29 luglio scorsi, ha sanzionato Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale a cui fa capo il depuratore di Baccasara. Il trasgressore rischia una multa di 30mila euro.

Gli accertamenti, secondo l’Assessorato, hanno evidenziato il superamento del limite di emissione per il parametro Escherichia coli. «Ma - precisa il presidente Ammendola - è un fatto che rientra nella normalità quando avviene un acquazzone. L’episodio è coinciso con la visita di routine dell’Arpas e la pioggia violenta. Purtroppo il depuratore non può contenere tutta quell’acqua e di conseguenza scivola in mare. Per questo il depuratore va integrato e potenziato».

Il massimo dirigente del Consorzio rimarca la normalità dell’evento: «Quando c’è un carico superiore di acqua, ma come sempre noi abbiamo provveduto a segnalarlo tempestivamente alla Provincia. Dopo pochi minuti la situazione si normalizza». Il depuratore raccoglie e tratta i reflui provenienti da Tortolì, Girasole, Lotzorai e Santa Maria Navarrese. La contestazione dell’illecito amministrativo è stata emessa nei giorni scorsi dalla direttrice del dipartimento Nuoro-Ogliastra dell’assessorato all’Ambiente. Per notificare il verbale è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato in piena estate.

