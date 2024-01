Liquami fognari, l’incubo resta 

Credevano che la riapertura fosse questione di settimane, invece l’ultimo tratto di via S’Oru e Mari è ancora chiuso. Sono passati cinque anni dall’ordinanza dell’allora sindaco Stefano Delunas, per motivi di sicurezza, per il crollo del belvedere e niente è cambiato.

La via rimane off limits ma i pedoni continuano a passare lo stesso e alcuni si avventurano persino sotto il costone con tutti i rischi che questo comporta. Non solo: i residenti, a intervalli regolari, sono costretti anche a fare i conti con i pozzetti fognari che scaricano liquami nella lottizzazione e da qui fino al mare. Insomma una situazione non facile, a cui pare non si riesca a trovare rimedio.

Problema mai risolto

«Purtroppo il problema dei pozzetti non è mai stato risolto definitivamente», dice Paola Pani, «anche nei giorni scorsi sono venuti gli operai ma il problema permane. Io mi sono trasferita in questa zona nel 2022 e ho trovato liquami e strada chiusa. Quando piove», aggiunge, «abbiamo paura perché le strade si allagano con i tombini tappati e in queste condizioni. I liquami arrivano fino al mare e pensare che qui si fermano anche a pescare. I pozzetti ostruiti», aggiunge la residente, «sono quelli proprio in corrispondenza del tratto di strada franata sulla battigia e chiusa al traffico anni fa».

Le mareggiate

La situazione del Belvedere, che già in passato aveva mostrato pesanti cenni di cedimento, era diventata critica proprio nel 2019 e a seguito di diverse mareggiate e del conseguente cedimento della ringhiera, nonché del crollo di una parte della corsia di marcia, si era reso necessario un intervento più radicale con il posizionamento delle barriere in cemento sull’asse stradale e di una recinzione sostenuta da paletti in ferro, proprio per impedire alle persone di avvicinarsi alla terrazza sul mare. Stratagemma che è servito a poco: le transenne sono state rimosse più volte e giù nel costone ci sono di frequente segni di bivacchi notturni.

«Questa chiusura è del tutto inutile», commenta Paolo Zucca mentre passa in bicicletta nella zona della lottizzazione, «capisco che questo dell’erosione sia un problema di non facile soluzione, ma lasciare anche così è degradante».

I residenti della zona avevano lanciato l’allarme già da tempo, chiedendo di risistemare la ringhiera, di cui già prima della chiusura non restava più nulla. Era stata buttata giù anche la balaustra in legno che fungeva da timida barriera. Così i pericoli che qualcuno finisse di sotto, erano all’ordine del giorno e i rischi ancora più alti la notte, quando complice l’oscurità e la presenza di coppiette nei dintorni, le auto potevano volare giù con grande facilità.

Studio sull’erosione

«Il Comune sta portando avanti uno studio sull’erosione in diverse zone», assicura l’assessora alle periferie Tiziana Cogoni, «e un occhio di riguardo avrà la zona di S’Oru e Mari dove c’è da risolvere il problema del Belvedere e della chiusura della strada».All’epoca della chiusura era stata ventilata l’idea di realizzare dei mitigatori d’onda: ipotesi però scartata perché il progetto si sarebbe rivelato troppo costoso.

