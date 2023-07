Liquami e puzza, invasione di zanzare 

Da settimane regnano liquami e puzza, insieme al problema zanzare scatenato dall’acqua stagnante e aggravato dal caldo torrido di questi giorni. «Un disastro ambientale che va risolto prima possibile», l'ennesimo appello di Paolo Brau, residente nella zona di Selargius fra via Crispi e via Trieste, lì dove da tempo uno sversamento fognario sta creando parecchi disagi nella zona. Problema segnalato in Municipio, con tanto di sopralluogo sul posto dei tecnici comunali in vista di un intervento risolutivo che chi abita nel circondario chiede da settimane.

