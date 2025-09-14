Liquami a Solotti, lavori di risanamento del Comune 

Niente più acque nere a Solotti, sul monte Ortobene. Nei giorni scorsi il Comune di Nuoro, a seguito di segnalazioni da parte di residenti e del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, è intervenuto per porre rimedio alla fuoriuscita delle acque nere nella zona. Circa una settimana fa il comitato guidato da Antonio Costa, sempre attivo per la salvaguardia e tutela dell’oasi, ha segnalato la «gravissima forma di inquinamento, presente da tempo - diceva -. Anni fa, si trattava di un “rigagnolo”, poi divenuto un vero e proprio torrente di liquami maleodoranti che sgorga da un pozzetto nella zona alta, vicino all’area della “casa del vescovo”». Sempre tempo addietro, dal Comune erano intervenuti. «Nonostante il lavoro precedente di un tecnico comunale che ci aveva segnalato il tratto bonificato, si è dovuto metter mano nuovamente - aggiunge Costa -. L’assessore Marco Canu, stavolta, è stato messo al corrente fin da subito affinché si avvisasse i cittadini che si approvvigionano di acqua alle fonti del Monte e si astenessero dal farlo». Cartellino rosso dei residenti, invece, nei confronti di Abbanoa: «Da parte loro nulla è stato fatto per un’altra perdita di acqua potabile, rilevata e segnalata, sempre in zona Solotti, che va avanti da 15 giorni». (g. pit.)

