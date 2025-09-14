VaiOnline
Nuoro.
15 settembre 2025 alle 00:27

Liquami a Solotti, lavori di risanamento del Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Niente più acque nere a Solotti, sul monte Ortobene. Nei giorni scorsi il Comune di Nuoro, a seguito di segnalazioni da parte di residenti e del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, è intervenuto per porre rimedio alla fuoriuscita delle acque nere nella zona. Circa una settimana fa il comitato guidato da Antonio Costa, sempre attivo per la salvaguardia e tutela dell’oasi, ha segnalato la «gravissima forma di inquinamento, presente da tempo - diceva -. Anni fa, si trattava di un “rigagnolo”, poi divenuto un vero e proprio torrente di liquami maleodoranti che sgorga da un pozzetto nella zona alta, vicino all’area della “casa del vescovo”». Sempre tempo addietro, dal Comune erano intervenuti. «Nonostante il lavoro precedente di un tecnico comunale che ci aveva segnalato il tratto bonificato, si è dovuto metter mano nuovamente - aggiunge Costa -. L’assessore Marco Canu, stavolta, è stato messo al corrente fin da subito affinché si avvisasse i cittadini che si approvvigionano di acqua alle fonti del Monte e si astenessero dal farlo». Cartellino rosso dei residenti, invece, nei confronti di Abbanoa: «Da parte loro nulla è stato fatto per un’altra perdita di acqua potabile, rilevata e segnalata, sempre in zona Solotti, che va avanti da 15 giorni». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada

Davide Mulargia, 45 anni, da tempo era residente in Germania 
Fabrizio Ungredda
Castiadas-Solanas.

Quattro feriti in due incidenti

Raffaele Serreli
L’inchiesta

Incastrato dal padre di Marco

Andrea Mameli ha registrato i colloqui con gli amici di Giampaolo Migali 
Simone Loi Roberto Secci
Istruzione

Si torna a scuola, oltre 5mila banchi restano vuoti

Pesa l’impatto della denatalità ma non cala il numero dei docenti 
Piera Serusi
L’indagine

In un video lo stupro di una 12enne

Orrore a Sulmona: due giovanissimi violentano la ragazza e postano il filmato 
Il caso

Patrioti all’attacco nel nome di Kirk: «La sinistra è odio»

Anche videomessaggi di Meloni e Salvini al tradizionale raduno madrileno di Vox 