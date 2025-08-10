Liquami a riva, torna l’allarme inquinamento 

Una splendida domenica di agosto rovinata dagli incivili. Torna l’incubo inquinamento al Poetto, dove un mese fa era scattato per 48 ore il divieto di balneazione, ancora una volta per i liquami arrivati sino al bagnasciuga, insieme a vari rifiuti (compresi degli assorbenti), quasi sicuramente scaricati in mare dalle tantissime barche ancorate di fronte alla spiaggia dei centomila.

La denuncia

È successo tra fine mattinata e pomeriggio all’altezza della quarta e quinta fermata, ma anche alla prima lo spettacolo era quasi identico: sulla superficie dell’acqua a un certo punto è comparso del materiale schiumoso e altri scarti provenienti dal largo.

Il tutto favorito da una leggera brezza di scirocco, che spinge tutto verso la riva. In tantissimi hanno ripreso la scena e hanno scattato fotografie che hanno poi iniziato a circolare sulle chat di whatsapp o sono state postate sui social, accompagnate da commenti indignati.

La testimonianza

Tra i testimoni anche Giancarlo Pili, ancora arrabbiatissimo: «Verso le 11 del mattino sono entrato in acqua tra la quinta e la sesta fermata e mi sono trovato immerso in questa scia di cacca – racconta –, non è certo una cosa bella, sono subito uscito e ho avvisato tutti quanti, compresi i responsabili dello stabilimento». E prosegue: «Subito dopo ho chiamato i carabinieri e ho spiegato loro la situazione. Mi hanno detto che avrebbero mandato qualcuno a controllare, poco dopo ho visto i mezzi della Capitaneria ma non so se abbiano scoperto qualcosa, ho notato che passavano dietro le barche. Sono indignato, in quel momento c’erano un sacco di turisti e dobbiamo fare figure simili per colpa di questi incivili. Io ho preso le mie cose e me ne sono tornato a casa».

I controlli

In realtà, a quanto risulta, le motovedette della Guardia costiera e della Capitaneria erano lì per effettuare ordinari controlli non avendo ricevuto alcuna segnalazione. Sono scattate anche delle sanzioni ma per altre irregolarità. Per questa ragione ieri, dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, hanno lanciato un appello: «Se il fenomeno si dovesse ripresentare è necessario contattare immediatamente il 117 (o il 1530)».

Il precedente

Il 4 luglio, proprio a causa dell’eccessivo inquinamento dovuto agli scarichi delle barche, ma anche alla maleducazione di chi non rispetta le rigide regole dell’area cani, era scattato il divieto di balneazione nel tratto dopo l’ospedale Marino. Divieto revocato dopo 48 ore, quando dalle analisi dell’Arpas i parametri dell’acqua erano tornati alla normalità. Ora il nuovo allarme, che si spera non porti alla stessa situazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA