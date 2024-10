L’ippodromo resta senza gestore 

Manca il gestore: stop obbligato alle corse ippiche già assegnate per il calendario 2024 all’ippodromo comunale di Villacidro in località Trunconi. Il Comune di Villacidro ha inviato una comunicazione al Ministero dell’Agricoltura indicando la sua impossibilità a una gestione diretta delle corse e il Ministero ha già modificato gli appuntamenti villacidresi della stagione ippica, assegnando le corse inizialmente previste all’Ippodromo di Villacidro l’8 e il 15 novembre all’ippodromo di Sassari e quelle del 29 novembre e del 6 dicembre all’ippodromo di Chilivani.

Il bando

È stato lo stesso Comune di Villacidro a proporre la riassegnazione delle giornate e i relativi montepremi ai due ippodromi del nord Sardegna.

Una manifestazione di interesse con carattere di urgenza per la ricerca di un nuovo gestore per l’ippodromo villacidrese era stata pubblicata sul sito del Comune lo scorso mese di agosto, con una base d’asta di quasi 140 mila euro più iva per la gestione delle dieci corse già calendarizzate fra l’ottobre e il dicembre 2024.

«La ricerca di operatori economici o società specializzate per il servizio di gestione dell’ippodromo è andata deserta, per questo motivo quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alle corse già calendarizzate», conferma l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Dario Piras.

La struttura

L’ippodromo in località Trunconi, inaugurato il 30 marzo del 2008, è dotato di tre circuiti: una pista circolare in erba di 1.450 metri, una seconda pista dritta in erba da 1.000 metri e una pista in sabbia di 1.330 metri. Fin dal 2018 l’ippodromo è stato inserito nel calendario galoppo del circuito nazionale delle corse; le ultime giornate di gare ufficiali sono state nove, hanno avuto luogo nella struttura sportiva comunale dal 24 ottobre al 19 dicembre dello scorso anno.

