«L’ippodromo diventi un polo sportivo» 

Un polo sportivo polivalente, un punto di ristoro strettamente collegato al parco di Molentargius e un centro che possa diventare un eccellenza nel mondo dei cavalli. Le idee sul futuro dell’ippodromo del Poetto non sono mai mancate. Solo quelle, perché l’impianto è di fatto inutilizzato. A voler proporre idee di rilancio, ci riprovano, dopo una bocciatura in aula, i consiglieri di minoranza a Palazzo Bacaredda con una mozione proposta da Corrado Maxia (Fratelli d’Italia, vice presidente del Consiglio comunale) e della quale si potrebbe discutere in Aula già oggi.

La proposta

L’ippodromo del Poetto da anni vive stagioni travagliate. La struttura è in liquidazione dal 2018 perché la riforma Madia sugli enti pubblici ha obbligato tutte le amministrazioni a liberarsi delle società partecipate che non erano coerenti con la finalità dell’ente. E una società ippica (la società ippica di Cagliari) non rientrava nelle finalità del Comune. L’amministrazione comunale detiene il 69,57% delle quote (il resto è suddiviso tra Regione, Agris e Camera di commercio) della Società ippica di Cagliari srl. «Nonostante lo stato di liquidazione, nel corso di questi anni, la società ha dimostrato di poter generare economie, tanto è vero che il patrimonio immobiliare è stato messo a reddito dal liquidatore attraverso diverse iniziative», afferma Maxia nel documento. «La sola gestione dei parcheggi nei mesi estivi ha generano introiti per la società nell’ordine di diverse decine di migliaia di euro». Il consigliere di minoranza ha delle proposte. «Chiediamo il cambiamento dello statuto per poter revocare lo stato di liquidazione». Per Maxia c’è anche il tema relativo dei risparmi. «Riguardo alla convenienza economica, si osserva che tale requisito è maggiormente soddisfatto considerando il valore delle imposte che, all’esito della liquidazione, il Comune di Cagliari andrebbe a pagare per il trasferimento dei beni (30 ettari) dalla Società Ippica di Cagliari al medesimo Comune. L’esborso per le casse cittadine – precisa – è stato valutato nell’ordine di 3-4 milioni di euro, senza avere peraltro alcun giovamento in termini di incremento del patrimonio comunale. L’Amministrazione si ritroverebbe in possesso di un compendio immobiliare, di cui è già proprietaria mediante la propria partecipata. Inoltre, dovrebbe comunque gestire tali aree attraverso l’affidamento a soggetti economici terzi rispetto all’Amministrazione, con poche garanzie per la fruizione pubblica delle stesse e quindi senza vantaggi per la collettività».

Lo sviluppo

Per Maxia e gli altri 12 consiglieri firmatari della mozione, per la riqualificazione dell’ippodromo è necessario puntare sulla realizzazione di un centro sportivo polivalente, con campi da tennis e piscina, e la valorizzazione del punto ristoro e delle strutture per i cavalli. (a . a.)

