L’Ippodromo dimenticato, ma c’è un’idea per il rilancio  

Un’idea, un’ipotesi di cui si parla da almeno due anni che ora si legge anche tra gli scenari disegnati dal Puc (che il Comune dovrebbe adottare entro la primavera) e potrebbe rilanciare il futuro dell’ippodromo. Per il momento, però, soltanto questo. Quanto basta, comunque, per riaccendere il dibattito sul futuro di questo mortificante vuoto urbano (in liquidazione da sette anni), tenuto in vita da alcune associazioni (due soprattutto, la Moretti III e la Pony club Cagliari) che con spirito volontaristico mantengono tutti i box riservati ai cavalli, tengono in ordine il paddock, svolgono campi estivi per bambini e corsi per ragazzi e adulti.

L’idea

L’idea è quella di costruire attorno al polo ippico nuovi spazi per lo sport (tennis, padel e calcio, strutture per gli sport da spiaggia, come beach volley, beach tennis, beach soccer), per la ristorazione (con la costruzione di una club house), la creazione di nuovi parcheggi, etc. Massimo Zedda, in questa fase, si limita a dire che «il Comune è socio della società ippica insieme alla Camera di commercio e alla Regione, per cui qualsiasi valutazione in merito verrà presa collegialmente dagli enti interessati». Ma per il rilancio dell’Ippodromo sembra davvero la volta buona. «Dopo tanti anni di incuria, come amministrazione cercheremo di dare un futuro al compendio: l’idea è farlo diventare un polo sportivo multifunzionale», spiega Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale. «Gli sport equestri resteranno centrali ma il compendio si trasformerà, nelle previsioni del puc, in un polo multifunzionale», gli fa eco Andrea Scano, presidente della commissione Urbanistica che sta terminando l’esame del documento urbanistico.

La vicenda

Quando tutti sostengono che l’ippodromo potrebbe essere uno dei luoghi più belli e vivi di Cagliari, Parco di Molentargius da una parte, Poetto dall’altra, in grado di generare anche ricchezza economica, dicono tutti la stessa cosa: fatti i giusti investimenti, l’Ippodromo (che oggi, così com’è, è valutato per 13 milioni di euro) potrebbe generare diverse centinaia di migliaia di euro all’anno, qualcuno si spinge a pensare fino a un milione. «Più di quanto oggi genera il Ctm, se si fanno i giusti investimenti», spiega Corrado Maxia, avvocato, consigliere comunale di FdI, che da due anni si batte in Consiglio per il rilancio del compendio.

Se il futuro è questo, il presente dice che la società ippica di Cagliari, in liquidazione da quasi se anni, oggi è capace quasi di generare comunque ricavi. Merito del commissario liquidatore Luigi Leone (ieri convocato in commissione Bilancio dal presidente Giovanni Porrà per fare il punto sullo stato dell’ippodromo) che pur non potendo fare investimenti ha rimesso i conti in ordine. Basta mettere a confronto i bilanci del 2017 e quello del 2023, per rendersene conto. Sette anni fa l’Ippodromo generava perdite per circa 800mila euro, l’ultimo reosoconto parla di -8.000 euro. “Colpa” degli ammortamenti che pesano per 64mila euro all’anno. «Razionalizzando le spese, tagliando alcuni costi», come la gestione dei cavalli che ormai è in capo alle associazioni presenti all’ippodromo (i 13 che erano di proprietà dell’ippodromo sono stati venduti alle associazioni), «negoziando con alcune compagnie telefoniche il diritto di superficie per 28 anni di montare le proprie antenne in cambio di mezzo milione di euro e mettendo anche a reddito i parcheggi», dice. Alla fine, la società ippica di Cagliari (paradossalmente) è oggi una società sana.

L’attesa

In Consiglio da due anni aspetta di essere discussa una mozione (di Corrado Maxia) che ha come obiettivo «la revoca dello stato di liquidazione, cambiando l’oggetto sociale della società, uniformandola alle finalità dell’amministrazione», come impone la riforma Madia, e da qui la realizzazione di campi sportivi, aree ristoro, aree verdi, in collegamento col parco di Molentargius. «Tutta l’operazione andrebbe poi al vaglio della Corte dei Conti», che è garanzia contro eventuali speculazioni, rassicura Maxia. Resta ancora un contenzioso aperto con Abbanoa, ed è questo uno degli ostacoli amministrativi che impedisce la revoca. Ma c’è soprattutto un ostacolo politico: il Comune deve decidere cosa vuole fare dell’ippodromo. E non l’ha ancora fatto.

