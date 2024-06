L’ipotesi: un centro migranti nell’ex asilo 

Fanno discutere a San Gavino le voci sulla creazione di un centro di accoglienza straordinaria nell’ex asilo delle suore di via Foscolo, che potrebbe ospitare dai 60 ai 120 migranti. Un gruppo nutrito di residenti, coordinati dal gruppo “Cittadini attivi San Gavino”, ha chiesto chiarimenti alla nuova amministrazione comunale. Il sindaco Stefano Altea, 43 anni, ha cercato di vederci chiaro e ha chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis: «Con me – riferisce – c’era anche la vicesindaca Rachele Carrisi. Il prefetto ha evidenziato che, allo stato attuale, visti i numeri in decrescita degli sbarchi, non sussiste la necessità di procedere alla messa a bando di nuove strutture di accoglienza. Pertanto, fino alla durata del suo incarico (che scade il prossimo 31 agosto) e con il permanere dello stato di fatto, non vi sarà alcuna apertura di un Cas (Centro d’accoglienza straordinaria) nel nostro Comune. Abbiamo ricordato al prefetto le iniziative portate avanti a San Gavino dal 2016 a oggi, con 71 persone coinvolte in percorsi di accoglienza: il nostro Comune è propenso all’inclusione e alla solidarietà».

Accoglienza e business

Ma le preoccupazioni rimangono. Nell’ex asilo delle suore sono in corso lavori di ristrutturazione. «Come mai – domanda Luca Vaccargiu, 53 anni, referente di “Cittadini attivi San Gavino” – si scongiura quest’ipotesi solo fino al 31 agosto? E come mai proseguono le operazioni di organizzazione all’interno dell’edificio?» Sulla stessa linea la volontaria Antonella Matzeu, 55 anni: «Sono a favore dell’accoglienza e dell’inclusione ma non di un business per ammassare 120-130 persone a bivaccare tutto il giorno. La vecchia struttura non è adatta a questo tipo di accoglienza. Avrei le stesse perplessità anche se i ragazzi fossero stati del territorio: non sarebbe di certo un vero inserimento».

I dubbi

È preoccupato anche Carlo Mascia, 48 anni, dipendente pubblico: «Tra due mesi, con l’aumento degli sbarchi, la situazione potrebbe cambiare. Il prefetto sente il parere dell’ente locale ma non è detto che sia vincolante. Se una struttura è idonea alla creazione di un Cas il prefetto potrebbe, in emergenza, mandare dei migranti». È perplesso Pasquale Marongiu, pensionato di 74 anni: «La paura che si possa aprire un Cas rimane ma i sangavinesi non sono dei razzisti: l'integrazione deve essere programmata. Nell’eventuale centro di raccolta gestito da privati, ci saranno le figure professionali capaci di garantire l’integrazione di 100 o 140 disperati dai 18 ai 40 anni a fianco di un plesso scolastico di studenti minorenni?»

