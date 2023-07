L’ipotesi ospedale unico divide il Consiglio 

Passa la mozione sulla proposta di ubicazione dell’ospedale unico presso l’area di Casa Serena, ma l’argomento divide il Consiglio comunale: la fiducia richiesta in aula dall’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, non viene meno soltanto dai consiglieri d’opposizione, ma anche da Alessandro Lorefice, capogruppo del suo stesso schieramento, il quale si è astenuto dalla votazione dichiarando: «Il Consiglio si esprima nell’interesse del territorio e non solo della città di Iglesias».

Il tavolo

Alla prossima conferenza socio sanitaria il primo cittadino Mauro Usai porterà quindi sul tavolo dell’assessore alla Sanità Carlo Doria, la proposta del Comune d’Iglesias di collocare il presidio che servirà l’intera popolazione del Sulcis Iglesiente nell’area dell’ex casa di riposo per anziani. Lo stesso Usai ha ribadito ai presenti in aula che il consenso a loro richiesto è la risposta provocatoria ad una richiesta che lo è altrettanto: «Quello della Regione è un teatrino - ribadisce - paradossalmente le uniche certezze riguardano i finanziamenti per la conclusione dei lavori al Cto. Sull’ospedale unico non ci sono invece garanzie». Il sindaco rimane fermo sul pensiero che l’ospedale unico non verrà realizzato: «Ma ci è stato chiesto di individuare delle aree idonee - prosegue - e noi rispondiamo proponendo l’unica area comunale disponibile, senza oneri di espropri, con una destinazione urbanistica adatta e una posizione strategica per il territorio».

Il dibattito

Simone Pinna di “Iglesias Progressista” vota a favore e dichiara: «Ad una follia si risponde con una follia». E mentre Luigi Biggio (FdI) abbandona l’aula durante le operazioni di voto dichiarando che non avrebbe risposto a una provocazione con un’altra e avrebbe rispedito al mittente la richiesta: «Cosi non si stanno rispettando i cittadini, sono contrario alla contemplazione dell’ospedale unico in questo frangente e questa mozione non può essere votata». Simone Saiu del gruppo “Beppe Pes Sindaco Insieme” esprime la sua contrarietà di voto e spiega che si sarebbe dovuto ragionare su una proposta costruttiva, aprendo gli occhi sul territorio, perché in questo modo si va contro la volontà degli altri Comuni: «Serve lavorare per il bene di tutti i cittadini della provincia. Prima di dare delle risposte sarebbe stato opportuno chiedere delle garanzie sui vari aspetti». Una celerità sulla proposta avanzata dall’assessora Scarpa (dovuta alla altrettanto fulminea richiesta dell’assessore Doria) che non ha gradito neanche Alessandro Lorefice: « Non si può votare su un tema tanto complesso e senza aver prima coinvolto le parti sociali. - spiega - L’area di Casa Serena non è idonea, sono altre le esigenze del nostro territorio e mi chiedo quale sarà il destino del Cto e del Sirai, che fine faranno gli investimenti in essere. Temo per un clamoroso spreco di soldi pubblici».

