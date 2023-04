L’ipotesi: niente tasse per chi ha almeno due figli 

Meno tasse per chi fa figli. Il Governo punta anche sull'incentivo del fisco per aggredire il problema del calo delle nascite. Un tema su cui l'esecutivo è tornato ad insistere da giorni e che la premier Giorgia Meloni ha messo in cima alle priorità, con l'obiettivo di trovare misure già dalla prossima legge di bilancio. Un impegno su cui il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è subito attivato con una proposta che potrebbe arrivare a breve.

Il piano del titolare del Tesoro, secondo quanto anticipato dal Foglio, consiste in un bonus famiglie sul modello del 110% pensato per i genitori con figli. In sostanza, spiega il quotidiano, la proposta del ministro è che «i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse». A fornire qualche dettaglio è un altro ministro leghista, il sottosegretario alle Imprese Massimo Bitonci: ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico «non significa abbandonare l'assegno unico», che il Governo ha indicato nel Def di voler aumentare; ma «oltre a questo - aggiunge - si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito».

