Liposuzione fatale, medico arrestato 

Roma. È stato sorpreso dai carabinieri del Nas mentre operava nella camera da letto di un appartamento alla periferia di Roma, nonostante fosse sospeso dall'esercizio della professione. Finisce ai domiciliari Carlo Bravi, il chirurgo indagato per la morte di Simonetta Kalfus, la sessantaduenne morta a marzo nella Capitale alcuni giorni dopo un intervento di liposuzione. Gli investigatori stavano monitorando i suoi movimenti e sono arrivati nei giorni scorsi all'abitazione in zona Quadraro dove vivono alcuni cittadini sudamericani. Al loro arrivo Bravi, con camice e attrezzatura chirurgica, stava eseguendo un intervento di chirurgia plastica alle orecchie a una ragazza sudamericana. La paziente era sdraiata su un lettino per massaggi e sembra le avesse già somministrato alcune dosi di anestetico locale. Ad aiutarlo nell’operazione un’infermiera romana in pensione, che è stata denunciata. A quanto accertato dagli investigatori, in casa - oltre alle persone - circolavano liberamente due cani. Nella camera da letto adibita a sala operatoria c’erano vestiti, scarpe e oggetti vari. I militari del Nas di Roma hanno posto agli arresti domiciliari il chirurgo eseguendo una misura cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura.

