L’Ipia festeggia cinquant’anni 

“Cinquant’anni con te. Nozze d’oro con l’Ipia” è il titolo scelto per celebrazioni del cinquantennale dell’istituto professionale di Perdasdefogu. Il 22 aprile a partire dalle 9.30 a scuola si festeggerà il grande evento anche con chi ha studiato tra i banchi nell’anno scolastico 1972-73. L’aula magna verrà intitolata per l’occasione al professor Bernardo Cabitza, che fu sindaco del paese e insegnante di generazioni di studenti e che si prodigò perché il paese avesse il suo istituto di istruzione superiore.

Dopo il benvenuto del dirigente scolastico, Alessandro Bianco, e i saluti del sindaco Bruno Chillotti si susseguiranno gli interventi da: Un viaggio insieme: dalla scuola media all’Ipia- Perdasdefogu nella modernità curato dal giornalista Giacomo Mameli a quello dell’assessora alla cultura Rita Melis con: Ipia: verso la realizzazione personale e professionale. Microfoni aperti poi agli ex dirigenti scolastici con i Racconti dalla presidenza, ai professori con voci in cattedra e agli studenti con Top Ten Ipia. La parola poi passerà alle imprese che operano nel territorio e che sono state per tanti studenti uno sbocco lavorativo.

«In questi 50 anni l’Ipia ha portato alla luce tantissime eccellenze – ha detto l’assessora Melis – impiegate anche nelle aziende che gravitano intorno al paese. La ricorrenza sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione e vagliare nuove possibilità che siano da stimolo per gli studenti. Siamo inoltre molto felici che l’aula magna venga dedicata a una personalità illustre quale è stata il professor Cabitza».

RIPRODUZIONE RISERVATA