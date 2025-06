Lions, oggi raccolta fondi 

Oggi appuntamento con la festa della famiglia organizzata dai Lions, il Club Cagliari Karel e il Club Selargius, con il patrocinio del Comune. La festa partirà alle 10,30 in piazza “Si’ e Boi” con giochi, laboratori artistici, karaoke e molto altro: in apertura il cocktail di benvenuto, poi spazio ai giochi e un convegno. Ci sarà anche il pranzo - su prenotazione - e l’area gioco con i mattoncini Karalisbrick, sino alla premiazione in programma alle 19,30. L’evento è a scopo benefico, con raccolta fondi a favore dei Lions.

