Lions in piazza per la prevenzione del diabete 

I Lions Club Nuoro Host si radunano in piazza per presentare le loro attività con un occhio di riguardo verso alcune malattie diffuse come il diabete. Questo sabato, dalle 9 alle 12, in piazza Vittorio Emanuele si terrà l'iniziativa “Lions in piazza”. Il gruppo presenterà alla cittadinanza i propri service, per promuovere la raccolta di beni utili riutilizzabili e di materie prime recuperabili come telefoni e occhiali usati. Si terranno screening del diabete con l'equipe del direttore della struttura di Diabetologia dell'ospedale Zonchello di Nuoro, Alfonso Gigante. A tal proposito sarà inoltre presentato il progetto “Serena” che vede come protagonisti i cani allerta diabete e la loro addestratrice.

L'intera mattinata sarà accompagnata dal suono dell'organetto di Giovanni Boeddu, in rappresentanza di tutti i bambini affetti da diabete. «Vogliamo mandare un messaggio importante a tutta la comunità nuorese - dicono i componenti, guidati da Nazario Porcu -. Un obiettivo che ci siamo prefissati è quello di dare suggerimenti per la prevenzione, ma anche illustrare i servizi che offriamo, tra cui borse di studio, progetti di sensibilizzazione anche attraverso le convenzioni con le università, le scuole, gli esperti, le Asl e il Cisom».

