Lions club, direttivo rinnovato: Perra presidente 

Alla guida dei Lions club Selargius torna Fulvia Perra, socia dal 2000 e scelta di nuovo come nuova presidente dopo l’esperienza di alcuni anni fa. Nei giorni scorsi c’è stato il passaggio della campana fra la presidente uscente Teresa Orrù e la nuova nominata per l’anno sociale 2024-2025. «È sempre un piacere occuparmi dell’associazione che da sempre opera nel mondo del volontariato», le parole della neo presidente. Associazione fondata nel 1988 da Raffaele Gallus, l’avvocato-politico scomparso all’inizio dell’anno. «Siamo in prima linea per quanto riguarda la raccolta di generi alimentari per le persone bisognose», ricorda Perra, «ma anche fondi per la casa di accoglienza Lions dedicata ai malati oncologici che arrivano a Cagliari per affrontare le cure». E poi ci sono i vari screening di prevenzione che l’associazione finanzia, e gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole, con temi che spaziano dal bullismo alla biodiversità. «Abbiamo in mente di organizzare un convegno anche sull’intelligenza artificiale e sull’autismo», annuncia la presidente. Nel direttivo ci sono anche la segretaria Sandra Cois, Emma Pilia vicepresidente, Alberto Diana come cerimoniere, e Olga Secci tesoriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA